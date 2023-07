Energia, Salerno (Rina): "Dovremo continuare a usare gas per decenni"

“Inaudito come la stampa parli dei rigassificatori. Non creano il minimo problema". Così Ugo Salerno, a capo della Rina, azienda italiana attiva nell’ingegneristica e nella certificazione, intervistato da La Ragione.

L’invasione russa dell’Ucraina ha posto l’Europa e l’Italia davanti all’urgenza di rivedere la propria politica energetica. "Lo abbiamo vissuto in prima fila - dice - Siamo stati coinvolti in tutti i progetti dei rigassificatori. In materia Rina è l’azienda di ingegneria con maggiore esperienza al mondo: ne abbiamo seguiti all’incirca 200. In Italia 16 e di rigassificatori ce ne sono soltanto due. Dovremo continuare a usare gas per decenni e dobbiamo fare in modo che impatti il meno possibile. Bisogna anche imparare a dire la verità: se l’obiettivo entro il 2030 è produrre 70-80 gigawatt da energie rinnovabili, occorrerebbe aggiungere che questo ci farà risparmiare 18 dei 65 miliardi di metri cubi di gas che consumiamo ogni anno in Italia".

Quanto alla pessima stampa di cui godono i rigassificatori, osserva, "sono cose inaudite. Non creano il minimo problema. Dal punto di vista estetico, avete visto Piombino? È danneggiata dall’acciaieria abbandonata al suo destino, non dal rigassificatore. Dal punto di vista tecnico, è uno scambiatore di calore: il gas entra freddo e liquido ed esce gassoso". Parlando di acqua, "sono anni che approfondisco il tema e mi sono reso conto che noi la siccità la vogliamo. Non dovremmo avere problemi: l’Italia è più piovosa di Olanda e Germania. Dove va a finire? Perché non riusciamo a recuperarla? Quanta ne catturiamo? All’incirca 12 miliardi di metri cubi. Tutto il resto lo sprechiamo".