Energia, Tagliapietra (Bruegel): "Turchia hub del gas non tema, non c'è mercato"

La Turchia hub del gas? "E' un non tema, non esiste un mercato ed è solo un altro dei tentativi di Vladimir Putin di seminare zizzania" in Occidente. Simone Tagliapietra, senior fellow del think tank bruxellese Bruegel e professore di Politiche energetiche, climatiche ed ambientali all'Università Cattolica di Milano, commenta così la proposta del presidente russo di fare della Turchia un hub del gas, rilanciata nell'incontro di ieri ad Astana con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Che oggi ha confermato l'obiettivo di creare "un centro di distribuzione internazionale" del gas nella regione della Tracia orientale, sulle rive del Mar Nero.

"Io penso che si tratti dell'ennesimo gioco del gas di Putin - dice Tagliapietra all'Adnkronos - Le forniture russe all'Europa si sono ormai ridotte dell'80% e quindi Mosca ha perso quella che era l'arma geostrategica più forte contro l'Europa, che nel frattempo ha diversificato e resistito, in un modo che non ci si poteva aspettare, ad uno shock senza precedenti".

E quindi, venendo meno la sua arma più potente, Putin "cerca di giocarsi altre carte molto fantasiose" ma che non hanno senso: "Dire di usare la Turchia come un hub del gas è l'ennesimo tentativo di seminare zizzania, di frammentare il fronte Nato e l'Europa", sostiene l'esperto.

Che spiega come il presidente russo stia dall'altro lato cercando di "allettare la Turchia con la prospettiva di diventare un hub dell'energia", prospettiva sempre inseguita da Erdogan, ma "in un modo che non è tecnicamente fattibile, perché i tubi che ci sono (Turkisk e Blue Stream, ndr) servono solo ai turchi e se anche dovessero arrivare ulteriori volumi di gas russo, come arriverebbero poi in Europa?". "Mancano gli interconnettori - sottolinea Tagliapietra- C'è il Tap, il gasdotto che arriva in Puglia, ma porta il gas azero". Come anche il nuovo Igb, che collega Bulgaria e Grecia.

"Non ci sono le infrastrutture, non c'è mercato, nessun Paese sta pensando di ricomprare il gas russo - insiste l'esperto di Bruegel - La questione non si pone neanche, se non per creare confusione e per cercare di dividere ancora di più il fronte occidentale".

Tagliapietra, infine, tornando al tema degli stoccaggi di gas in Europa, conferma le previsioni sulle difficoltà per il prossimo inverno: "Per quest'anno abbiamo riempito parte delle scorte con un po' di gas russo che l'anno prossimo non avremo - chiosa - Poi c'è la questione Cina, che per via della politica zero Covid e del rallentamento dell'economia ha avuto bisogno di una quantità più bassa del solito di Gnl. Ma se la domanda dovesse aumentare con la ripresa dell'economia l'Europa avrebbe un problema di forte competizione con la Cina" per accaparrarsi il Gnl.