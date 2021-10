Energia, Ue: "Rinnovabili battono fossili per la prima volta"

E' quanto emerge dal rapporto State of the Energy Union pubblicato dalla Commissione Europea

Nel 2020, per la prima volta, le fonti rinnovabili hanno superato i combustibili fossili per la produzione di energia nell'Unione Europea. L'anno scorso, secondo il rapporto State of the Energy Union pubblicato oggi dalla Commissione Europea, le rinnovabili hanno prodotto il 38% dell'elettricità dell'Ue, contro il 37% dei combustibili fossili e il 25% del nucleare.

Il 2020, anno in cui è esplosa in Europa la pandemia di Covid-19, è stato un periodo particolare, in cui le emissioni inquinanti, incluse quelle dell'aviazione civile, sono calate del 31%, rispetto ai livelli del 1990.