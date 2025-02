Energie rinnovabili, a che punto è la semplificazione normativa?

In tema di riordino e semplificazione delle norme che disciplinano i regimi in materia di energie rinnovabili, è stato adottato il decreto legislativo n.190 del 25 novembre 2024, che interviene per sostenere la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer), essenziali per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). A tale scopo, ad esempio, la disciplina introduce il regime di attività libera e di attività semplificata per determinati casi specifici con limiti di incremento dell’area occupata dall’impianto. Su questo argomento, l’On. Barabotti (Lega) ha posto un’interrogazione a risposta immediata in Commissione, destinata al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, per chiedere quali iniziative siano state intraprese o siano previste per cercare di risolvere le criticità evidenziate e introdurre dei correttivi al fine di garantire che le nuove tecnologie siano adottate in tempi adeguati, senza compromettere la competitività sul mercato e favorire gli investimenti delle imprese del settore. L’interrogazione muove dall’osservazione che, nonostante gli indiscutibili passi avanti, il Testo Unico Fer possa essere ulteriormente migliorato, specie per il fatto che le norme introdotte sono applicabili soltanto a una casistica limitata di interventi. In particolare, il decreto prevede che gli interventi che aumentino la potenza complessiva oltre le soglie previste prevedano tutt’oggi iter autorizzativi lunghi e complessi, che di fatto possono disincentivare i progetti di modifica e potenziamento degli impianti esistenti. In risposta all’interrogante, il Sottosegretario di Stato per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha rimarcato la portata del Testo Unico Fer (Dl 190/2025), che razionalizza le procedure amministrative in materia di installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili, contribuendo ad accelerare il processo di transizione energetica, in linea con la disciplina comunitaria. Secondo il Sottosegretario, le nuove norme introdotte dal sopra citato Testo Unico Fer non rappresenta un passo indietro in termini di semplificazioni, specie per determinati progetti che con la legislazione precedente sarebbero stati sottoposti a lunghi processi di approvazione in fatto di valutazione ambientale. Inoltre, il Ministro dell’Ambiente sta attentamente valutando le eventuali criticità segnalate anche dall’On. Interrogante, al fine di applicare tutti gli eventuali interventi necessari per evitare rallentamenti o blocchi alle procedure.

Link al testo completo dell’interrogazione: https://tinyurl.com/4xaphs3r