“Eneri by Airen” è una delle aziende innovative più promettenti d’Italia. Opera nel campo delle costruzioni pneumatiche

Bari, 17 giugno 2022. È di Bari una delle più promettenti aziende innovative d’Italia, con ben sette brevetti e cinque modelli depositati in poco più di quattro anni. Ha creato un nuovo settore industriale, quello delle costruzioni pneumatiche, rivoluzionando diversi mercati con prodotti disruptive, attirando addirittura le attenzioni di Lufthansa e della Casa Bianca durante la fase acuta della pandemica da covid 19. L’azienda si chiama AIREN, è amministrata da Roberto Passaquindici ed opera con il marchio ENERI e con altri marchi in diversi settori.

Eneri, in particolare, considera le membrane piene d’aria al pari degli altri materiali da costruzione: plastica, legno, metallo, potendo realizzare così manufatti facili da trasportare per allestire anche coperture di aree molto vaste da utilizzare per molteplici settori. Il tutto, in tempi brevissimi, senza necessità di opere in cemento, senza consumo di suolo e soprattutto senza doversi sottoporre a procedimenti amministrativi per l’autorizzazione a coprire piscine, terrazze, dehors, magazzini, spazi-eventi, garage ed impianti sportivi.

Arriva da Bari, pertanto, un utilizzo innovativo ed estremamente conveniente degli pneumatici. Stiamo parlando di prodotti brevettati e già presentati con grande successo ad una platea internazionale.

Il settore che continua ad occupare il maggiore segmento del mercato delle costruzion pneumatiche è quello relativo agli impianti sportivi che si possono realizzare con costi estremamente contenuti rispetto a vecchie tecnologie e in tempi brevissimi grazie alla facilità di trasporto e di montaggio. Il tutto, in aggiunta ad un risparmio di energia elettrica proprio in un momento in cui le strutture sportive chiudono per l’impossibilità di far fronte alle spese di gestione.

Ma le strutture innovative di questa start-up barese non riguardano unicamente lo sport. Con il marchio AIRPRO commercializzano schermi giganti gonfiabili per il cinema che stanno rimpiazzando quelli tradizionali a traliccio. Con il marchio AIRSHELL, invece, vengono proposti garage gonfiabili per camper e vetture, mentre i BUBBLE HOTEL sono destinati all’accoglienza turistica esperienziale. A questi prodotti brevettati guarda con attenzione anche il sistema internazionale dell’accoglienza e del pronto impiego come, ad esempio, le missioni umanitarie che si svolgono in ogni parte del mondo.

Le idee innovative dei tecnici della società AIREN, comunque, stanno trovando applicazione anche nel comparto industriale e produttivo visto che le loro costruzioni pneumatiche possono coprire anche un’area di mille metri quadrati al cui interno sviluppare un’attività produttiva o realizzare una grande area espositiva.

Con le innovazioni proposte da Airen, insomma, si possono risolvere problemi che fino ad oggi hanno rappresentato limiti reali allo sviluppo di tantissime aziende di vari settori. Un motivo in più per verificare la possibilità di utilizzo immediato delle costruzioni pneumatiche di questa bellissima realtà nata in Puglia.

Visita il Sito www.eneriair.com