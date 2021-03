'Engie planet Ambassador', 10 atleti uniti per pesare meno su pianeta

(Adnkronos)

Dallo sciatore Christof Innerhofer ad Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea. Dal capitano della nazionale di basket Gigi Datome ad Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica. Gli atleti che costituiscono la squadra degli 'Engie Planet Ambassador', esprimono il posizionamento di Engie 'Più Siamo, Meno Pesiamo' attraverso un impegno collettivo per la riduzione delle emissioni di Co2.

“Campioni sportivi che vivono e allenano il proprio talento nel rispetto e in difesa del nostro pianeta - dichiara Laura Masi, direttore marketing, communication & pr di Engie Italia -, gli Engie Planet Ambassador sono autentici portavoce di scelte di impegno concreto per contrastare il cambiamento climatico".

"Alcuni atleti vivono e praticano la loro disciplina in città, altri nella natura. In entrambi i casi sono parte attiva nel voler proteggere e salvaguardare il rapporto di rispetto dell’uomo nei confronti del pianeta. E’ necessario tutelare la natura, le città devono e possono integrarne elementi che le rendano sempre più vivibili, più sostenibili e più smart” conclude Masi.

Attraverso il proprio stile di vita gli atleti mettono in evidenza quanto la sostenibilità ambientale sia un tema fondante per la loro quotidianità e si pongono quale veicolo immediato per coinvolgere e sensibilizzare una community social che trova in loro un punto di riferimento. Un pubblico sempre più trasversale, che apprezza il valore della sfida e dell’impegno, volendosi far coinvolgere non soltanto dalla passione sportiva, ma anche da una call to action in campo ambientale.

I planet ambassador di Engie Italia sono: Francesca Bagnoli, kitesurfer, Gigi Datome, capitano della Nazionale di basket, Ivana di Martino, ultramaratoneta e coach, Christof Innerhofer, sciatore, Federica Mingolla, climber, Marco Orsi, campione di nuoto, Francesco Puppi, mountain trail runner, Arianna Talamona, nuotatrice paralimpica, Martina Valmassoi, freerider e Alessia Zecchini, campionessa mondiale di apnea.

Gli atleti affiancheranno Engie in un percorso che durerà tutto l’anno con la partecipazione a eventi e iniziative all’insegna dell’impegno e della sfida e del divertimento. Il progetto può essere seguito sui canali Instagram e Tik Tok di Engie Italia e degli atleti.