Engineering e Smat portano il metaverso al Festival dell'Acqua

Engineering, in collaborazione con Smat, porta il metaverso al Festival dell’Acqua, in programma a Torino dal 21 al 23 settembre. Presso lo stand di Smat, a partire dalla mattina del 22 settembre, Engineering presenterà la Smat Virtual Experience, un’esperienza totalmente immersiva realizzata in collaborazione con Smat, che sfruttando nuovi trend tecnologici come realtà aumentata e metaverso permetterà di effettuare un viaggio virtuale nel ciclo idrico integrato gestito dalla società idrica torinese.

Indossati i visori Oculus, i visitatori faranno un “Water Journey” che li porterà prima nello spazio a bordo della navicella spaziale di Smat (dal 2002 fornitore ufficiale di acqua potabile per 'usi spaziali' consumata sulla Stazione Spaziale Internazionale), per poi farli atterrare sull’impianto di depurazione di Castiglione Torinese, il più grande d’Italia e tra i maggiori a livello europeo. Il viaggio termina in un Punto Acqua Smat, dove si potrà brindare con un bicchiere d’acqua virtuale.

Come Digital Transformation Company, Engineering supporta le aziende Energy & Utilities nell’abilitare e velocizzare la digitalizzazione dei processi. Tra gli obiettivi ci sono anche quelli di ottimizzare la gestione dell’acqua e abbattere gli sprechi idrici nella convinzione che, così come dimostra il Piano di ripresa e resilienza, transizione digitale e transizione green sono le due leve per garantire uno sviluppo sostenibile e in grado di generare benessere diffuso. Presso lo stand Smat saranno quindi presenti anche degli esperti del Gruppo Engineering, che illustreranno strategie e soluzioni dell’azienda per accompagnare gli operatori del settore in progetti di riduzione delle perdite idriche attraverso i fondi del Pnrr.