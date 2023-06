Engineering sigla accordo con Aws per trasformazione digitale imprese e Pa

Engineering e Amazon Web Services (AWS) annunciano la firma di un accordo di cooperazione strategica per accelerare la trasformazione digitale di imprese e Pubblica Amministrazione attraverso lo sviluppo congiunto di soluzioni avanzate. Nella nota si ricorda come Engineering opera in tutti i settori di mercato più strategici e insieme ad AWS "riconosce il passaggio al Cloud un ruolo fondamentale che sta aprendo nuove e importanti opportunità: dalla modernizzazione delle infrastrutture IT alla crescente adozione di processi di automazione, fino alla creazione di soluzioni più affidabili e performanti in ambito di sicurezza e data management".

La collaborazione tra Engineering e AWS offre un modello vincente per il mercato italiano: da una parte Engineering può offrire ai propri clienti soluzioni Cloud per rendere più semplici, rapidi e affidabili i programmi di transizione al digitale; dall’altra AWS può contare su un partner con una presenza capillare sul territorio e una comprovata capacità di offrire ai propri clienti soluzioni sempre più tecnologicamente avanzate. Engineering parteciperà all’AWS Summit, domani 22 giugno a Milano presso il MiCo, come Diamond Sponsor, con un booth dedicato e due interventi. Il primo 'A Cloud Customer Experience Story: digitalizzare i processi per evolvere' insieme al cliente Itabus, dove verrà condivisa la storia di innovazione della start-up nel settore Transportation. Il secondo, 'Una piattaforma digitale per l’accoglienza dei profughi ucraini' dedicato alla soluzione digitale di Engineering, partner di ARIA S.p.A per l’accoglienza dei rifugiati nella Regione Lombardia.

Come spiega Fabio Momola, Executive Vice President Digitech di Engineering, "oggi le organizzazioni di ogni settore hanno bisogno di essere agili, sostenibili e resilienti, per vincere le tante sfide poste da una Trasformazione digitale sempre più pervasiva. Engineering si pone come partner strategico che favorisce e velocizza i processi di digitalizzazione grazie a una profonda conoscenza di ogni verticale e a un portafoglio diversificato di soluzioni proprietarie, soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti. La partnership con AWS, rafforzata dallo strategic agreement appena siglato, è un’importante occasione per aumentare e consolidare la nostra Tech Excellence, così da consentire ai nostri clienti di cogliere tempestivamente le opportunità di business offerte dalle nuove tecnologie e migliorare la loro efficienza operativa.”