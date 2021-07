Eni, Descalzi: "Risultati eccellenti, superato consensus mercato"

“Nel secondo trimestre del 2021, Eni ha conseguito risultati eccellenti superando il consensus di mercato di tutti i business e confermando il progressivo trend di recupero già in atto da tre trimestri". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, commentando i dati approvati dal cda.

"In un contesto economico più favorevole e uno scenario energetico con fondamentali migliorati, il Gruppo - dice Descalzi - ha registrato €2 miliardi di Ebit e €0,93 miliardi di utile netto, con un incremento di +€1,6 miliardi rispetto al secondo trimestre 2020. Il risultato è stato trainato dalla robusta performance di E&P che ha conseguito un ebit di €1,84 miliardi, in aumento di +€2,6 miliardi rispetto allo scorso anno. Solido l’andamento di Eni gas e luce & Rinnovabili con un Ebit di €70 milioni, in crescita di circa €50 milioni rispetto al secondo trimestre 2020 grazie alla espansione della base clienti e dei nuovi servizi a valore aggiunto".

"I risultati finora conseguiti - sottolinea l'ad - i progressi nell’implementazione della nostra strategia e le previsioni sulla gestione ci consentono, allo scenario di riferimento Brent di 65 $/bbl, di riportare il dividendo 2021 al livello pre-COVID di €0,86 per azione, ed avviare un programma di buy-back da €400 milioni per i prossimi sei mesi. Come annunciato al mercato, il 50% del dividendo sarà distribuito a settembre".

RINNOVABILI - "Nelle rinnovabili abbiamo ampiamente superato il nostro target al 2021 raggiungendo i 2 GW di potenza installata e in costruzione. La Chimica ha conseguito i migliori risultati di sempre, con un ebit di circa €200 milioni in crescita di +€270 milioni" sottolinea l'amministratore delegato di Eni. "La performance del business e la selettività negli investimenti ci hanno consentito di generare nel primo semestre 2021 un rilevante free cash flow di €1,82 miliardi dopo il finanziamento degli investimenti organici".