Eni e il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Vietnam coopereranno nelle aree della transizione energetica

Eni e il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Vietnam (MARD) hanno firmato oggi ad Hanoi un memorandum d’intesa per identificare iniziative congiunte negli ambiti degli agri-feedstock e della generazione di crediti di carbonio.

Il memorandum include la cooperazione sul tema della generazione dei crediti di carbonio tramite attività di compensazione delle emissioni basate sulla Natural Climate Solution.

Il memorandum è in linea con la missione del MARD di sviluppare il settore agricolo vietnamita con un approccio sostenibile, incoraggiando una crescita del 2.5%-3% e un aumento della superficie forestale al 42%, e con la strategia di Eni per raggiungere le zero emissioni nette al 2050.