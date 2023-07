Eni Sustainable Mobility: a Roma la flotta del car sharing Enjoy diventa anche elettrica.

Da oggi a Roma la flotta di Enjoy, il car sharing di Eni Sustainable Mobility, diventa anche elettrica con l’introduzione di 100 nuove city car a zero emissioni su strada di un inconfondibile colore verde lime.

Con l’arrivo delle nuove city car Enjoy, a Roma i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno delle aree di copertura del servizio dedicate.

“Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana”, ha dichiarato Stefano Ballista, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility. “Eni Sustainable Mobility contribuisce al percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni: il car sharing, ora anche elettrico, fa parte delle tante soluzioni già disponibili per contribuire alla decarbonizzazione i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti HVO, del biometano, dell’elettrico e dell’idrogeno.”

In Italia Enjoy conta oltre 1,5 milioni di clienti e 30 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi.

Sono 3.000 veicoli Enjoy e sono presenti nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Come funziona Enjoy

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app disponibile negli store Android, iOS e Huawei.

Dopo la registrazione è possibile cercare, visualizzare e prenotare i veicoli disponibili nei dintorni o nella zona d’interesse, oppure noleggiare un veicolo Enjoy che si trova lungo il proprio percorso inserendo nell’app il numero di targa e il codice visibile sul parabrezza.

Una volta raggiunto e sbloccato il veicolo, l’intero noleggio avviene attraverso lo smartphone, fino all’arrivo a destinazione. Al termine della corsa è possibile visualizzare il riepilogo della spesa sostenuta per il noleggio.

Tutte le tariffe di noleggio dei veicoli Enjoy sono disponibili online. Per le city car elettriche, come per le altre auto della flotta, la tariffa è di 0,29€/min con un costo fisso pari a 1,00€ per lo sblocco del veicolo ad inizio noleggio.