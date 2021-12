Enna, allevatore ucciso nel 2020: 4 arresti

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Andrea Paternò, il cui cadavere carbonizzato fu ritrovato in un’auto, anch’essa bruciata, il 13 luglio del 2020 in località Arcera, ad Enna. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Enna insieme a personale del Ros hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Caltanissetta, nei confronti di quattro persone. Sono accusate di omicidio aggravato, distruzione di cadavere e incendio seguito da danneggiamento. Le indagini sono state coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia.