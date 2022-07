Enogastronomia, a Racale La Cantiniera propone nuovi paradigmi della degustazione enogastronomica

Con oltre 500 etichette di vini, l’attività pugliese di Marcella Perruccio e Fabrizio de Vitis propone una cucina originalissima della tradizione locale e nazionale, con il sogno di far conoscere a tutti l’arte della degustazione.

La passione per il vino unisce milioni di persone in tutto il mondo, il settore vinicolo è infatti in forte crescita, sempre più attento ad offrire produzioni di qualità. Secondo l’Osservatorio del Vino di Unione Italiana Vini, l’Italia è il primo Paese produttore a livello globale, seguito da Francia e Spagna. Dati considerevoli che rispondono all’attenzione che i consumatori ripongono verso l’offerta vinicola nostrana.

“La qualità e la varietà di vini di cui dispone il nostro Paese sono semplicemente straordinarie. Se le si unisce alla vastissima scelta gastronomica, possiamo dire con gioia e orgoglio di avere un patrimonio inestimabile”, commentano Marcella Perruccio e Fabrizio de Vitis, titolari a Racale de La Cantiniera, attività enogastronomica nata nel 2004 e diventata in breve tempo un punto di riferimento per tutto il Salento.

Sempre più persone sono desiderose di conoscere metodi di degustazione, caratteristiche dei vini, tecniche di abbinamento degli stessi. “Per molti anni il mondo del vino è stato considerato di nicchia, riservato soltanto agli addetti ai lavori. Noi de La Cantiniera abbiamo pensato di utilizzare un linguaggio pop, che possa arrivare a tutti”, spiegano Marcella e Fabrizio. La Cantiniera è infatti un’oasi enogastronomica prima di tutto accogliente e informale, dove chiunque deve sentirsi a casa. Ubicata nel cuore del Salento, d’estate dispone di un suggestivo giardino che ospita i clienti fra luci soffuse e musica lounge. D’inverno, un caldo e confortevole ambiente moderno fra tavoli di legno e cuscini colorati, allieta le serate di tanti salentini e non, che accorrono dai numerosi paesi limitrofi. Eventi musicali, presentazioni di libri, feste tematiche, animano l’enoteca in ogni periodo dell’anno.

La Cantiniera negli anni è cresciuta con sacrificio e tanta voglia di migliorarsi, oggi dispone di circa 35 coperti e propone originalissimi connubi enogastronomici, rivisitando le specialità locali in chiave internazionale. Basti pensare alle gustosissime tapas salentine: crostini di pane con verdure salentine e salumi e formaggi della tradizione italiana. Non mancano piatti anche più elaborati, di terra e di mare, come la cacio e pepe, il maialino al sale, la tartare, i mini burger di carne e di pesce e tanti altre irresistibili proposte. Il tutto abbinato ad una scelta di oltre 500 etichette di vini, del panorama locale, nazionale ed estero.

“Spesso ci divertiamo a proporre ai nostri clienti cene a tema, dedicate alle singole cucine regionali italiane o internazionali. Abbiamo creduto fin da subito al mondo del vino, incentrando — spiegano i titolari — il nostro progetto imprenditoriale su Racale, un piccolo paese dell’entroterra salentino, in provincia di Lecce, che ha saputo migliorarsi anche grazie al contatto con i tanti turisti che lo scelgono per le loro vacanze. Negli ultimi anni ci siamo inoltre specializzati nell’organizzazione di catering per piccoli eventi o cerimonie: cuciniamo all’interno di masserie, ville, club, case private, col vino che fa da protagonista indiscusso, in ogni occasione. Imperdibili anche i corsi di formazione ed avvicinamento al vino di Marcella e Fabrizio, che hanno l’obiettivo di offrire a tutti gli strumenti necessari per gustare vino con consapevolezza. “Sono ormai dieci anni che organizziamo corsi di formazione, proprio perché le richieste sono sempre più numerose. Nel tempo abbiamo ideato sempre proposte nuove per i nostri corsisti: gite alla scoperta delle cantine, degustazioni tematiche e tecniche di abbinamento, conoscenza diretta dei produttori protagonisti dei corsi”, evidenziano i titolari.

Fra le ultimissime novità proposte da Marcella e Fabrizio, oltre ad un sito e-commerce grazie al quale anche i clienti lontani potranno acquistare i prodotti de La Cantiniera, comodamente da casa, anche nuovissimi e originali piatti nel menù dell’estate: salumi di pesce, amatriciana di tonno, cube roll di fassona e moltissime altre sorprese.

CONTATTI: https://www.lacantiniera.it/