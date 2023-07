Enogastronomia: Cosi (Metro Italia), “SquisITA - L'Italia in un boccone sostiene sviluppo eccellenze locali”

Il ristorante “Strada Facendo” dello chef Emilio Barbieri a Modena ha fatto da cornice alla sesta tappa del tour itinerante “SquisITA - L'Italia in un boccone”, promosso da METRO Italia nel 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese. Marco Cosi, Head of Beverage, Wine, Near Food and Localism di Metro Italia ha parlato dello scopo dell’evento: “L'obiettivo è quello di parlare di localismi, di eccellenze territoriali e di sostenere e supportare le realtà locali nel loro sviluppo”.