Enosearcher, il motore di ricerca vini.

Milano, 22 febbraio 2022 - Gli appassionati di vino lo conoscono già, ma poiché di appassionati ne spuntano ogni giorno è giusto raccontare nuovamente che cosa sia e cosa faccia di speciale questa meraviglia della tecnologia italiana.

Enosearcher è un comparatore prezzi di vini: un sito dove sono raccolti e mostrati i prezzi delle enoteche online, comodamente organizzati e comparati. Utilizzare un comparatore prezzi vini è il modo migliore per trovare ciò che si vuole acquistare nel modo più veloce sempre con un occhio al prezzo.

Come funziona Enosearcher? In sostanza, dopo aver cercato un’etichetta, si possono visualizzare tutti i prezzi delle differenti enoteche che ce l’hanno in vendita, e con un semplice click acquistare una o più bottiglie direttamente sullo shop reale. Enosearcher, infatti, non vende direttamente ma si pone come un intermediario con valore aggiunto.

La funzionalità di ricerca e comparazione che hanno realizzato in Enosearcher è molto semplice da utilizzare ma allo stesso tempo gratificante e ricca. I risultati sono impaginati in modo chiaro, è possibile filtrare e ricercare in ogni modo, anche da dispositivi mobili. Tutti i prezzi sono mostrati in modo semplice e completo: in ordine crescente, con eventuali costi di consegna, ordine minimo e tutto quello che serve per valutare l’enoteca da cui si sta per acquistare. Questo formato è stato sviluppato per Enosearcher ed ha un nome curioso: il tabellone prezzi, così lo chiamano, con un vago rimando ad un concetto di classifica. La quantità e la qualità dei dati in Enosearcher è monitorata ogni giorno da un team specializzato che verifica e gestisce più di trecento enoteche: la sorgente dei dati di Enosearcher. Il numero di enoteche in Enosearcher è in crescita continua, ogni giorno arrivano nuovi negozi che ne fanno richiesta.

Vini rossi, bianchi e spumanti.

Enosearcher è specializzato in vini italiani con l’obiettivo di coprire in modo uniforme tutte le denominazioni della penisola. Il catalogo vini è molto ampio per certe zone particolarmente vocate, come i grandi toscani di Bolgheri oppure i Brunello di Montalcino. Numeri importanti anche per i grandi piemontesi come il Barolo o il Barbaresco. Enosearcher apprezza anche le bollicine italiane quali Trentodoc, Franciacorta e Prosecco, ed ultimamente, a grande richiesta, ha aperto le sue porte alle bollicine più pregiate di Francia: gli champagne. Dai vini rossi ai vini bianchi, passando per gli spumanti, Enosearcher è un catalogo ricco ed aggiornato in continua crescita dove trovare il prezzo di ogni vino.

Chi acquista vino, chi commercia e chi investe può utilizzare i servizi di Enosearcher per migliorare la qualità delle informazioni con cui alimentare il proprio lavoro o la propria passione. Le migliori etichette, le migliori annate e tutti i formati sono comparati comodamente in un sito web semplice e veloce da utilizzare.

Investire analizzando il prezzo medio di un’annata o di un’etichetta.

Ogni annata di ogni vino ha il suo tabellone prezzi e nel corso del 2022 questo si arricchirà di un utile grafico che mostra l’andamento del prezzo medio. L’andamento del prezzo medio è un dato molto ricercato tra gli investitori e gli appassionati di vini pregiati, ed Enosearcher punta ad inserirsi in questa nicchia di mercato molto competitiva.

Tra i due grandi player mondiali che analizzano l’andamento dei prezzi dei vini, Enosearcher punta ad inserirsi in modo deciso analizzando il prezzo di vendita finale, un fattore di valutazione molto importante. Il prezzo di vendita finale, detto anche street price, è uno dei fattori più difficili da registrare ed analizzare per via della complessità di analisi delle fonti, e su questo Enosearcher ha investito e creato una sua esclusiva competenza.

La tecnologia di Enosearcher.

La tecnologia, che fa largo uso di intelligenza artificiale e che alimenta le pagine di Enosearcher, è un segreto gelosamente custodito. A due anni dal suo concepimento, Enosearcher vanta diversi primati, tra cui la quantità di shop presenti nella sua piattaforma (oltre 300), la quantità di prezzi analizzati ogni giorno e la frequenza con cui i dati sono aggiornati. Ogni dodici ore, oltre 100.000 offerte di vini vengono aggiornate e processate per essere comodamente consultate e comparate.

Acquistare vino al miglior prezzo con Enosearcher è una delle esperienze più semplici e gratificanti di sempre. Ma non solo, Enosearcher mostra in anteprima le disponibilità delle nuove annate con grande precisione. La velocità e la reattività di Enosearcher è molto importante: non appena un’enoteca pubblica un prezzo o una nuova etichetta, questa è pubblicata su Enosearcher al massimo dopo 12 ore. Così, per dire, siamo tutti in trepidante attesa del prezzo di mercato di Sassicaia 2019, ed Enosearcher è lo strumento migliore per ottenere quel tipo di informazione.

Dopo alcune visualizzazioni o ricerche eseguite è necessario autenticarsi per procedere oltre. La registrazione è gratuita ed molto semplice da completare. Enosearcher è gratuito per tutti gli utenti italiani.

In conclusione, se acquisti vino, Enosearcher permette di trovare il prezzo migliore, e allo stesso tempo di scoprire nuove enoteche online con la propria specializzazione. Se sei un produttore di vino, Enosearcher mette a disposizione una delle vetrine più consultate dagli appassionati di vini alla ricerca di novità e di occasioni.

Sito: https://www.enosearcher.it/