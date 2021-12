Enoteca Properzio: Come acquistare prodotti di qualità con un click

Spello (PG), 03/12/2021

Situata a Spello, a 10 Km da Assisi, l’Enoteca Properzio è una delle enoteche più prestigiose d’Italia, grazie alla sua ampia proposta costituita da più di 2000 etichette, tra le più blasonate, con più di 11.000 bottiglie (di cui più di 1000 considerate molto rare).

Proprio per questo, è annoverata tra le enoteche migliori di Italia, qui è infatti possibile trovare alcuni tra i migliori vini non solo umbri ma provenienti da tutto il Pese, alcuni dei quali trattati in maniera esclusiva.

Una lunga tradizione

Da ben sette generazioni la famiglia Angelini segue da vicino tutte le attività dell’ Enoteca Properzio, senza dimenticare i valori fondanti dell’azienda, tra cui il Made in Italy, e sempre con l’unicità e la genuinità che caratterizzano questa famiglia visionaria.

A guidare l’Enoteca Properzio verso il successo, l’esperienza consolidata di Roberto Angelini, suo fondatore e promotore del connubio tra innovazione e tradizione. Accanto a lui, sua moglie Daniela Miretti, che grazie alle sue origini Piemontesi riesce a fondere le sue conoscenze concernenti entrambi i territori non solo in ambito vinicolo, ma anche nel settore culinario. I loro figli, Irene e Luca, sono invece entrambi esperti sommelier e svolgono il loro lavoro con dedizione e passione, restando fedeli ai principi fondanti dell’Enoteca.

Lo shop online

Per mettere a disposizione la loro esperienza e conoscenza dei migliori vini anche a chi si trova fuori dai confini regionali, la famiglia Angelini ha deciso di proporre il concept dell’Enoteca Properzio anche online, permettendo così a tutti di poter vivere l’esperienza di gustare un vino pregiato. In questo caso, però, comodamente a casa propria.

Nello shop online dell’Enoteca Properzio, però, non è possibile trovare solo le migliori etichette, ma anche selezioni di gastronomia gourmet e proposte d’eccellenza, come ad esempio le specialità al tartufo, olio ed aceto.

L’Enoteca Properzio permette ai propri clienti di acquistare vino di altissima qualità direttamente online. In parole povere, si tratta di una enoteca online che offre tantissime tipologie di vini, molti dei quali altamente ricercati e pregiati.

Questo significa che, anche se si ha intenzione di acquistare vini da collezione o bottiglie particolarmente rare, ad esempio d’annata, è possibile farlo direttamente online, utilizzando il proprio pc, il proprio smartphone o il proprio tablet. Tutto quello che occorre fare è trovare il sito, selezionare il prodotto che si desidera acquistare, selezionare un metodo di pagamento ed attendere l’arrivo del prodotto direttamente a casa grazie alla spedizione. E non finisce qui, l’Enoteca Properzio, infatti, mette a disposizione della clientela un servizio clienti attivo dalle ore 9 fino alle ore 19 a cui chiedere tutte le informazioni utili.

Non solo vini

L’Enoteca Properzio, diversamente da come suggerisce il nome, offre non solo vini di altissima qualità ma anche altri prodotti, altrettanto pregiati. Tra i prodotti che possono essere acquistati sul sito ufficiale ci sono i tartufi, oli ed aceti particolari, distillati ricercati, spumanti e champagne di altissima qualità.

Questo significa che sul sito dell’enoteca è possibile comprare prodotti alimentari di altissima qualità per sé stessi o da regalare ad amici e parenti. Quest’ultima opzione risulta particolarmente ideale anche in vista delle festività natalizie, così da donare ai propri cari prodotti pregiati, differenti da quelli più commerciali.

Contatti:

Piazza G. Matteotti 8

06038 Spello (PG), Italy

Tel. (+39) 0742 267552

Ufficio stampa: https://www.forzaseo.com/