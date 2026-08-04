Enrico Artesi

Pubblicista per scelta ha collaborato con numerose testa giornalistiche come Corriere Salute, Repubblica Salute, i mensile Modus Vivendi e Starbene.it, Roma Capitale, “OK – la salute prima di tutto” e "L'Arcobaleno" (dell'Aido) - di cui è stato tra i fondatori.

Nel 2000-2001 ha lavorato come addetto stampa e portavoce con l'estero del ministro della Salute Umberto Veronesi.

Ha svolto attività di ufficio stampa e comunicazione per le seguenti campagne: “Parchi & Parchi” – Ministero dell’Ambiente; “Vivere il Mare”, “Marinando” e “Adotta un litorale a Sciacca – campagne del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di sensibilizzazione sui temi del mare e delle sue risorse.

Ha partecipato alla progettazione e alla nascita del 1° portale italiano di medicina e benessere “Staibene.it” della società Metaweb. E inoltre stato Direttore responsabile e fondatore del semestrale “Progetto Mielina – stato d’avanzamento della ricerca” del Comitato Italiano Progetto Mielina Onlus fondato da Augusto Odone, famoso in tutto il mondo per aver creato l’olio di Lorenzo per il trattamento dell’adrenoleucodistrofia.