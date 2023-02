Enrico Milesi: “Una carriera artistica intensa che ricalca il percorso di una vita votata all’arte e alla bellezza”

L’artista è fondatore e promotore del gruppo varesino Zer’Art, un open space aperto alla cultura e alla condivisione di idee e progetti

Induno Olona - Varese, 3 febbraio 2023. Quella di Enrico Milesi è una carriera artistica che ricalca il percorso di una vita votata all’arte e alla bellezza, in tutti i suoi aspetti.

Classe 1945, Milesi nasce a San Giovanni Rotondo e, oggi, vive e lavora a Varese. Ha intrapreso i primi studi artistici frequentando, dapprima, l’Istituto d’Arte di Cascano in provincia di Caserta, dove ha studiato ceramica, poi nel ’65 decide di raggiungere Napoli dove, presso l’Accademia di Belle Arti, segue le lezioni dei gradi maestri Emilio Greco per la scultura e Giovanni Brancaccio per la pittura. La sua sete di conoscere ed il carattere intraprendente lo spingono fino all’Accademia di Roma, dove si iscrive al corso di pittura sotto la guida di nomi come Franco Gentilini e Renato Guttuso. Sono anni di grandissimo fervore culturale che si poteva respirare ovunque: nelle strade, nei caffè letterari e nei cenacoli d’arte sparsi per la capitale. Luoghi speciali dove pittori, scultori, architetti, scrittori e musicisti si trovavano e nei quali Milesi trascorre i primi anni giovanili. In questo tempo conosce personalmente e si confronta con molteplici personaggi di spessore, appartenenti a varie correnti artistiche da cui Milesi trae le basi della sua arte futura. Il suo viaggio prosegue con l’approdo a Milano dove, presso l’Accademia di Belle Arti, approfondisce lo studio della decorazione.

La sua pittura è la sintesi di un percorso intenso, spesso travagliato, che riflette lo spirito contemporaneo legandosi alla matericità, un’incessante spinta nella ricerca di elementi sempre diversi con cui poter esprimere il suo profondo senso artistico. Colori forti che prendono forme tridimensionali raccontano all’osservatore tutta l’energia creativa di un’artista in evoluzione.

Quella di Enrico Milesi è una lunga ed intensa carriera fatta di mostre, happening, vernissage, pubblicazioni, eventi, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2016, a Induno Olona in provincia di Varese, scrive il Manifesto che dà il via alla nascita del movimento artistico Zer’Art, costituito insieme ad alcuni suoi colleghi.

Zer’Art è uno spazio di circa 200 metri quadrati caratterizzato da uno spiccato senso di accoglienza culturale e condivisione di idee e di progetti. Un luogo animato da eventi artistici come mostre, letture di poesie e di libri, concerti e spettacoli teatrali. Un punto di riferimento per artisti e per appassionati dell’arte, contenitore globale di emozioni, praticamente un luogo dell’Osare.

