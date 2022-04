Enscape 3.3 ora è disponibile con le nuove funzionalità di visualizzazione in tempo reale

L'ultima versione aiuta gli architetti e i designer a creare rendering più accattivanti e a migliorare i workflow di progettazione

KARLSRUHE, Germania, e NEW YORK, 6 aprile 2022 /PRNewswire/ -- Enscape, azienda leader nelle soluzioni di visualizzazione in tempo reale, tecnologia per la realtà virtuale e rendering 3D per il settore AEC a livello globale, oggi ha annunciato il lancio di Enscape 3.3.

Gli ultimi anni hanno sfidato architetti e designer a sviluppare nuovi modi di lavorare e condividere i loro progetti. Molti di loro si sono rivolti alla tecnologia di visualizzazione. Enscape ha registrato una crescita annuale del 50% nonostante la pandemia, dimostrando che i designer hanno capito il valore e il potenziale dell'integrazione di nuove tecnologie nei flussi di lavoro di progettazione.

L'ultima versione di Enscape aiuterà architetti e designer a ottimizzare ulteriormente il loro workflow di progettazione e a creare visualizzazioni in tempo reale ancora più sbalorditive. Le nuove funzionalità consentono agli utenti di importare l'ambiente circostante di un edificio nei rendering, di migliorare le visualizzazioni delle superfici in vetro e acqua, di aggiungere asset e materiali a tema formativo nelle scene e molto altro. Ora il prodotto supporta interamente anche il giapponese.

"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per supportare i workflow di progettazione dei nostri clienti," ha commentato Petr Mitev, VP Visualization Product Group di Enscape. "Con la release di oggi abbiamo automatizzato una serie di processi, così i designer potranno dedicare più tempo a prendere le decisioni giuste e meno a raccogliere i dati necessari per riuscirci. Inoltre, continueremo a migliorare le nostre piattaforme chiave per la visualizzazione e la condivisione partendo dal feedback della community."

Le nuove funzionalità di Enscape 3.3 includono:

"Enscape è semplice e intuitivo ma offre quei livelli di dettaglio necessari per esprimere al massimo la creatività, i concetti progettuali e le comunicazioni visive in senso ampio," ha spiegato Joe Tubb, Senior 3D Visualization Specialist di ASD|SKY. "Enscape è davvero veloce e permette ai designer di prendere le loro scelte di progetto con più sicurezza, dando al contempo la possibilità di esplorare e sperimentare diverso soluzioni."

Guarda le nuove funzionalità in questo video.

Trova maggiori informazioni in questo post del blog.

Richiedi una prova gratuita di 14 giorni di Enscape 3.3 per vedere di persona come funziona la visualizzazione in tempo reale.

Informazioni su Enscape

Enscape sviluppa software per la realtà virtuale, la visualizzazione e il rendering in tempo reale di alta qualità, destinati al settore AEC a livello globale, con l'obiettivo di integrare progettazione e visualizzazione in un unico workflow. Enscape permette ai designer di creare rendering realistici, sulla base dei loro attuali dati progettuali, e di realizzare video, immagini panoramiche e simulazioni tramite realtà virtuale. Il software di Enscape è compatibile con Revit, SketchUp, Rhino, Archicad e Vectorworks ed è stato scelto da famosi studi di architettura in oltre 150 paesi.

Il 2022 è l'anno della fusione di Enscape con Chaos, un'azienda che sviluppa le tecnologie di visualizzazione utilizzate da artisti e designer per creare immagini e animazioni fotorealistiche in diversi settori creativi. La nuova azienda, nata dalla combinazione di queste due realtà, sta creando un ecosistema di strumenti di visualizzazione 3D end-to-end accessibili a chiunque.

Per ulteriori informazioni, visita enscape3d.com/it e chaos.com.