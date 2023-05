Entain Italia rinnova il sostegno a Joy Nature, il laboratorio estivo di inclusione sociale di Sport Senza Frontiere

Roma, 15 maggio 2023–Dopo la Run Rome The Marathon dello scorso marzo, Entain Italia rinnova il supporto a Sport Senza Frontiere a sostegno di Joy Nature, il progetto che prevede l’organizzazione di campi residenziali nella natura rivolto ai minori che si trovano in condizioni di fragilità sociale.

Lo scorso dicembr e i Joy Nature sono stati insigniti del CSR Award della Fondazione Entain, premio nato per sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente in tutt’Italia nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva.

I Joy Nature, interi fine settimana nel verde, sono previsti da maggio a giugno al Monte Terminillo e Armeno (Novara).L’iniziativa prende il nome e l’eredità valoriale dal primo campo residenziale multi-sportivo dell’associazione Joy Summer Camp, nato nel 2017, al Monte Terminillo (Rieti)per sostenere le famiglie colpite dal sisma del Centro Italia. Negli anni è cresciuto e ha accolto oltre 1000 minori, molti dei quali provenienti da diverse situazioni emergenziali, come i bambini del Ponte Morandi di Genova, ragazzi rifugiati e richiedenti asilo, i bambini dei corridoi umanitari e i minori ucraini.

Entain sostiene da anni Sport senza Frontiere anche attraverso il coinvolgimento diretto dei propri dipendenti alle iniziative di wellbeing. Durantei primi mesi del 2023 i dipendenti hanno preso parte all’iniziativa aziendale “Running For Good” dedicata alla preparazione atletica in vista della partecipazione alla Run Rome The Marathon. Lo scorso 19 marzo infatti,52 dipendenti e amici di Entain hanno corso con la maglia solidale di Sport Senza Frontiere.

“Entain Italia prosegue con orgoglio il percorso a fianco di Sport Senza Frontiere,con il sostegno a Joy Nature, divenuto negli anni un vero e proprio laboratorio di inclusione sociale. Questo progetto, che è stato anche selezionato dalla nostra Fondazione per il CSR Award, rappresenta un importante momento di condivisione e un’occasione di crescita e integrazione per bambini e ragazzi.” ha dichiarato Andrea Faelli, Ceo di Eurobet Italia e responsabile del gruppo Entain in Italia.

Entain Italia

Entain Italia è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brand iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.

Fondazione Entain

La Fondazione Entain è un’organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le attività di CSR del Gruppo Entain in tutto il mondo. La stessa si è impegnata a donare 100 milioni di sterline in cinque anni per progetti di diversi paesi legati allo sport.

La Fondazione è attiva in tre ambiti principali:

•la promozione dell’attività sportiva come strumento di inclusione;

•il territorio, attraverso progetti con un forte legame con le comunità nelle quali opera Entain;

•la salute, con particolare attenzione alla salute mentale.

Sport Senza Frontiere Onlus

Sport Senza Frontiere è una onlus che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria, in favore di soggetti socialmente svantaggiati, attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio- economico e a rischio di esclusione ed emarginazione.