Enti locali: Gazzetta Amm, legislazione richiede personale con sempre maggiori competenze**

“Le spese del personale sono state sempre oggetto di diverse considerazioni, peraltro la legislazione italiana particolarmente alluvionale richiede sempre maggiori competenze e, quindi, un personale adeguatamente formato e sempre più in linea con l’emancipazione tecnologica in particolare quella afferente il digitale”. E’ il commento di Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana al report che ha realizzato per Adnkronos, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, dedicato questa settimana alle spese sostenute da Regioni e Comuni capoluogo per il personale.

“Vi è da considerare - prosegue - che, da quando le norme per le assunzioni sono diventate sempre più rigide, stabilendo dei tetti in entrata in ragione delle risorse umane in uscita e in virtù di quanto influisca percentualmente la spesa del personale sul bilancio complessivo, i Comuni più virtuosi hanno lavorato per organizzare le attività nella maniera più armonica ed efficiente possibile in base alle proprie risorse a disposizione. Altri Comuni, per aggirare le restrizioni sulle assunzioni, sono ricorsi all’esternalizzazione di alcuni servizi attraverso società miste o società in house a prevalente capitale pubblico ove allocare spesso risorse in eccedenza”.

“In alcuni casi, soprattutto nelle Regioni, si ricorre talvolta all’occupazione pubblica - avverte - per calmierare esigenze di carattere assistenziale. Il lavoro, quindi, in questi casi, non ha più una funzione produttiva, bensì satisfattiva di lacune determinate da un mercato del lavoro asfittico o, comunque, incapace di generare occupazione. In altri casi, la speranza è che siano marginali o meglio inesistenti, con riguardo a macroscopiche eccedenze potrebbe trattarsi anche di personale assunto, talvolta intuitu personae che non servirebbe, oppure non servirebbe in maniera così copiosa, ma che viene occupato esclusivamente per svolgere ruoli ad esclusivo vantaggio della politica ovvero, nei casi peggiori, per esercitare una forma di controllo sugli uffici al fine di facilitare pratiche od opportunità di matrice clientelare”.