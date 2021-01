(Adnkronos Motori)

Si sta avviando a conclusione il lavoro di sviluppo della Microlino, la mini-urban car elettrica realizzata dalla svizzera Micro Mobility Systems che richiama la BMW Isetta degli anni '50. Il piccolo "ovetto" di 2,43 metri e 513 kg di peso in grado di ospitare due persone pensato per la mobilità urbana arriverà sul mercato nel corso del 2021 ad un prezzo indicativo di 12mila euro. Il primo prototipo sarà pronto entro poche settimane ed in tempi brevi ne verranno realizzati altri quattro per completare più velocemente i test di pre-produzione.

"Nonostante i tempi difficili, stiamo facendo buoni progressi nello sviluppo della Microlino. Abbiamo completato l'integrazione virtuale di tutti i componenti tecnici nel telaio come la trasmissione, le sospensioni, il nuovo tetto pieghevole e le luci. Ora dobbiamo testare ciò che abbiamo sui nostri computer nel mondo reale con i prototipi", ha dichiarato l'azienda.

La vettura è alimentata da un motore elettrico di 15 CV alimentato da batterie della capacità di 8 kWh in grado di garantire un'autonomia fino a circa 125 km, che aumentano a 200 con gli accumulatori opzionali da 14,4 kWh. La velocità di punta è di 90 km/h. La filosofia del progetto si basa su una semplice equazione. Un'auto più leggera significa che hai bisogno di meno energia per andare dal punto A al punto B, il che permette di fare molta strada anche con una batteria di piccole dimensioni. È così leggera che ha bisogno del 65% di energia in meno rispetto alle auto elettriche convenzionali. L'obiettivo dichiarato dell'azienda resta quindi quello di confermarsi nel segmento delle microcar, senza avventurarsi nella produzione di veicoli con ingombro e peso maggiore. Alla Microlino si aggiungerà nella gamma anche la Microletta, uno scooter elettrico a tre ruote.