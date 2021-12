Entro il 2035 solo auto a zero emissioni per Toyota in Europa

Nel corso del Kenshiki Forum di Bruxelles, Toyota Motor Europe (TME) ha annunciato importanti novità sulla sua strategia commerciale europea condividendo la visione dell'azienda, i nuovi prodotti e gli sviluppi tecnologici. In giapponese Kenshiki significa intuizione e l'evento di quest'anno si è concentrato sull'impegno di Toyota verso la neutralità carbonica, l'accelerazione del suo piano di elettrificazione e il suo ruolo attivo nella realizzazione di un'economia basata sull‘idrogeno.

Nei prossimi anni Toyota lancerà un numero crescente di veicoli a zero emissioni (ZEV: veicoli elettrici e a idrogeno) pratici e accessibili; bZ4X sarà il primo tra questi ad essere lanciato. Entro il 2030 l'azienda prevede una mix di vendita di ZEV di almeno il 50% in Europa occidentale, con la possibilità di incrementare tale percentuale qualora la domanda dovesse aumentare ulteriormente. Il Presidente e CEO di Toyota Motor Europe Matt Harrison ha dichiarato: «Dal 2030 ci aspettiamo un'ulteriore accelerazione della domanda ZEV e Toyota sarà pronta a raggiungere il 100% di riduzione di CO2 in tutti i nuovi veicoli entro il 2035 in Europa occidentale, supponendo che entro tale data siano disponibili infrastrutture sufficienti per la ricarica elettrica e per il rifornimento di idrogeno, oltre all’aumento di capacità di energia rinnovabile che sarà richiesto».

Secondo Toyota il percorso più efficiente verso la neutralità carbonica si basa sulla diversificazione delle soluzioni di propulsione, data la grande diversità dei mercati in tutto il mondo. «Sebbene Toyota si impegni a rendere disponibili ai clienti milioni di EV, il modo per ridurre al massimo le emissioni a livello globale è quello di utilizzare tutte le soluzioni elettrificate, nella giusta proporzione: i veicoli ibridi elettrici, gli ibridi elettrici plug-in, gli elettrici a batteria e gli elettrici a celle a combustibile alimentate a idrogeno, per rispondere al meglio ai vincoli infrastrutturali e alle necessità dei clienti in ogni area geografica, alla fornitura limitata delle batterie e migliorarne le prestazioni» ha spiegato Gill Pratt, TMC Chief Scientist e TRI CEO. Toyota ha iniziato la produzione della prima batteria bipolare in nichel metallo idruro (NiMh) al mondo che, oltre a utilizzare una quantità minore di metalli preziosi, ha un costo inferiore e una densità di potenza doppia rispetto a una normale batteria NiMh.

Applicando tecniche simili alle batterie agli ioni di litio (Li-Ion), combinate con ulteriori efficienze nel consumo energetico del veicolo, Toyota prevede di raggiungere nella seconda metà di questo decennio una riduzione del 50% del costo della batteria per veicolo, senza diminuirne l'autonomia, rendendo così i BEV più vantaggiosi e accessibili. Sull'introduzione delle batterie allo stato solido Toyota ha confermato che, dopo i test su prototipi dello scorso anno, saranno probabilmente introdotte inizialmente nei veicoli ibridi elettrici, prima di garantirne un'ampia diffusione sui BEV, con l'obiettivo di fornire maggiori potenze e autonomie e tempi di ricarica più brevi. TME prevede di chiudere il 2021 con 1,07 milioni di veicoli venduti, per una market share del 6,3% (nuovo record con +80.000 unità rispetto al 2020).

Nel 2022 TME prevede di vendere circa 1,3 mln di veicoli per una quota del 6,5%. Alla base della prevista crescita delle vendite di 230.000 unità tra il 2021 e il 2022 c'è una forte offensiva di prodotto, tra cui un'ampia disponibilità di piattaforme TNGA e la mix di elettrificazione più alta di sempre, attualmente pari a circa il 70%. I numeri saranno inoltre supportati dall'introduzione di nuovi modelli, tra cui il nuovo bZ4X - il primo di una serie di sette bZ che saranno prodotti sulla piattaforma eTNGA dedicata, l'Aygo X, la GR86 e il nuovo SUV Corolla Cross - al debutto con il sistema ibrido di quinta generazione - che sono stati presentati in anteprima nel corso dell'evento di Bruxelles. Nel quale sono stati inoltre condivisi una serie di approfondimenti su tecnologie e nuovi prodotti. Lexus ha presentato i suoi ambiziosi piani di crescita che contemplano 20 lanci di modelli entro il 2025, con l’obiettivo di raddoppiare i volumi a 130.000 unità.

Due i nuovi prodotti presentati: NX450 plug-in e il buggy ROV Concept. Infine, durante la sessione "H2 Momentum" è stato condiviso lo status più aggiornato sulla leadership di Toyota nell'idrogeno, grazie alla sua tecnologia che può contribuire a un processo di decarbonizzazione di ampio respiro, andando oltre i trasporti. La tecnologia a idrogeno di Toyota è già integrata su vetture, autobus, camion, treni, imbarcazioni e impianti stazionari. In questo contesto è stato annunciato che a partire da gennaio 2022, Toyota Motor Europe inizierà la produzione in Belgio dei moduli a celle a combustibile di seconda generazione.