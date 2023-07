Enza La Fauci: la vignaiola presidente della DOC Faro

Terra di forti contrasti, lo stretto di Messina è l’areale dove tra mare e asperità costiere dalle vertiginose altezze insiste l’antica DOC Faro. Costituita nel 1976, la recente ripartenza della denominazione si deve alle 18 aziende che hanno voluto credere nel Consorzio Faro DOC e all’unanimità lo hanno affidato alla guida di Enza La Fauci, produttrice dell’omonima tenuta che vive il vino come scelta di vita e non soltanto di lavoro.

“Gli inizi li ho condivisi con mio fratello, insieme siamo stati fondatori della Distilleria Giovi battezzata con questo acronimo che è l’unione dei nostri nomi, Giovanni e Vincenza. All'epoca ero ancora una studentessa di Economia e Commercio, mi sono poi laureata nell’86. Il mio percorso stava procedendo senza inciampi verso l’attività di famiglia che da sempre è la produzione di mattoni e laterizi per la costruzione ma in me maturava già una scelta diversa, un irresistibile richiamo - racconta la vignaiola e neopresidente - attraverso la distilleria entro in contatto con il meraviglioso mondo del vino ma ancor prima del vino è la viticoltura che mi attrae in un modo viscerale: mi ritrovo innamorata e legata alla coltivazione della vite. Dopo quasi 15 anni di viaggi enoici e attività in distilleria, che da hobby si trasforma in vero e proprio lavoro, decido di creare la mia azienda vitivinicola scommettendo su me stessa”.

