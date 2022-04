Epatite acuta bambini, in Italia 2 casi confermati su 11 segnalazioni

Epatite acuta bambini, al 22 aprile in Italia "sono giunte in totale 11 segnalazioni" riguardo a casi di epatite acuta a eziologia sconosciuta in età pediatrica "che fanno riferimento a pazienti individuati in diverse regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto)". Due di questi sono "casi confermati", 2 sono definiti come possibili (l'età dei pazienti è superiore a 10 anni) e 4 sono "sospetti". Per due casi sono in corso valutazioni per possibili ulteriori cause eziologiche e un paziente non rientra nella definizione di caso in quanto è stato ricoverato prima del gennaio 2022. E' il quadro della situazione epidemiologica nazionale illustrato nella circolare del ministero della Salute, a firma del direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza.

Un caso 'possibile' è stato sottoposto a trapianto epatico, informa la circolare. Diverse Regioni - Campania, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Calabria, Puglia - hanno comunicato di non avere al momento casi da segnalare.