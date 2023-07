A margine del congresso organizzato martedì 16 maggio a Milano da Ecmclub Srl con il contributo non condizionante di AbbVie “New horizons in hcv: completing the elimination path”, Vincenza Calvaruso, Associazione italiana per lo studio del fegato (AISF) si è soffermata sulle complicanze dell’epatite C in caso di mancata diagnosi, ma anche sull’impatto che la guarigione dall’Hcv può avere sulla qualità di vita dei pazienti.