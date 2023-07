Principali fattori di rischio dell’infezione da Epatite C e diagnosi della patologia, ne parla Ivan Gentile, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Università degli Studi “Federico II” di Napoli, a margine del congresso “New horizons in hcv: completing the elimination path” organizzato a Milano martedì 16 maggio da Ecmclub Srl con il contributo non condizionante di AbbVie.