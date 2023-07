Epatite C, obiettivo mondo libero dalla Hcv entro il 2030

Si è tenuto a Milano, martedì 16 maggio, il congresso organizzato da Ecmclub Srl con il contributo non condizionante di AbbVie “New horizons in hcv: completing the elimination path”, una grande faculty che rappresenta la spina dorsale della lotta all'Hcv, una patologia che spesso grava in maniera importante sulla salute del paziente e sul Sistema Sanitario. Al congresso si è discusso sulla fattibilità dell'impegno sanitario mondiale per un mondo libero dalla Hcv entro il 2030 con lo sguardo rivolto alla situazione italiana in termini di traguardi raggiunti e futuri obiettivi.