Equativ annuncia l'ingresso di Bridgepoint come nuovo azionista di maggioranza per accelerare la scalabilità e la crescita della società adtech indipendente

L'investitore in asset privati leader nel settore accelererà lo sviluppo dell'unica piattaforma pubblicitaria indipendente alternativa alle GAFAM, sostenendo l'open web.

PARIGI, LONDRA, e NEW YORK, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Equativ, la più importante piattaforma pubblicitaria indipendente, ha confermato oggi che Bridgepoint sarà il suo nuovo investitore di maggioranza. Dopo una crescita record nel 2022, Equativ ha mantenuto il suo slancio e ha raggiunto un fatturato netto ricorrente di 100 milioni di dollari nel 2022, ottenendo una crescita del 30% su base annua e triplicando il fatturato negli ultimi tre anni. Questa partnership con Bridgepoint accelererà la missione di Equativ: aiutare gli editori e gli inserzionisti a crescere in un web aperto e indipendente e a competere con i walled garden dominanti (ma sempre più vulnerabili).

Equativ potrà beneficiare dell'esperienza di Bridgepoint con le aziende tecnologiche in rapida crescita e delle sue ampie capacità finanziarie per amplificare la sua crescita nei mercati principali (compresi gli Stati Uniti, che rappresentano già il 40% dei ricavi), per continuare a costruire il suo stack tecnologico in espansione e accelerare fortemente le sue strategie di crescita organica ed esterna. L'obiettivo è quello di creare una delle tre principali Supply Side Platform (SSP) a livello mondiale.

Nata inizialmente come Smart AdServer, l'azienda si è sviluppata come SSP e ha continuato a far crescere le sue soluzioni integrate verticalmente con le acquisizioni di LiquidM e DynAdmic, nonché con l'investimento in Nowtilus, portando al rebranding dell'azienda sotto il nome di Equativ nel 2022. L'azienda è ora una soluzione globale e completa di ad server, SSP e DSP che offre un percorso pubblicitario più semplice, trasparente ed efficace. Equativ onora così la promessa della tecnologia pubblicitaria armonizzando gli interessi del mercato a vantaggio dei professionisti del settore e nel rispetto dei consumatori.

Nel 2023 Equativ continuerà ad innovare, ottimizzando i processi dei media digitali e promuovendo dei progressi che rafforzeranno l'impatto della pubblicità. Tra le priorità dell'azienda vi sono il mantenimento e il rafforzamento della crescita nel mercato CTV e video, che negli Stati Uniti raggiungerà un fatturato di oltre 40 miliardi di dollari nel 2025*, e la possibilità di una maggiore attivazione dei dati nello spazio dei media al dettaglio.

Arnaud Créput, CEO e fondatore di Equativ, ha dichiarato: «Dopo diversi anni di crescita ad alta velocità, questo nuovo importante traguardo arriva in un momento cruciale per Equativ e per lo spazio pubblicitario digitale nel suo complesso. Il nostro stack end-to-end riveste attualmente un ruolo unico nel soddisfare la crescente domanda di strumenti in grado di offrire ad acquirenti e venditori di tutto il mondo: trasparenza in ogni fase delle operazioni pubblicitarie, un percorso diretto verso l'inventario, efficienza dei costi e performance. La nuova partnership con Bridgepoint rappresenta un forte riconoscimento del valore già offerto da Equativ, e gli investimenti futuri ci aiuteranno a sostenere e ad aumentare questo slancio».

Olivier Nemsguern, responsabile di Bridgepoint Development Capital France, ha dichiarato: «Anche in un contesto di instabilità economica globale, il successo costante di Equativ dimostra il bisogno considerevole e crescente di tecnologia indipendente. Siamo rimasti particolarmente colpiti dall'enfasi posta sull'alimentazione dei guadagni reciproci per tutte le parti del commercio pubblicitario e sulla fornitura di una maggiore flessibilità, che stanno diventando priorità cruciali del mercato in un momento in cui inserzionisti, agenzie ed editori cercano di ottimizzare i rendimenti e i ricavi. In quest'ottica, non vediamo l'ora di lavorare con il management, poiché siamo convinti di poter apportare molto a Equativ grazie alla nostra piattaforma internazionale, alla nostra esperienza nel buy-and-build e alla nostra conoscenza dell'universo adtech. Offrendo un percorso alternativo per una pubblicità efficiente al di fuori dei walled garden, Equativ è in linea con ciò che i mercati globali vogliono e necessitano in questo settore in rapida evoluzione».

Informazioni su EquativEquativ è una piattaforma adtech indipendente leader nel settore, creata per servire gli interessi di inserzionisti ed editori. Equativ fornisce soluzioni sicure per il brand e per la privacy che consentono ai suoi clienti di ottenere il massimo impatto nel rispetto dei diritti dei consumatori, combinando l'esperienza dei clienti e l'eccellenza ingegneristica per servire gli interessi sia dal lato dell'offerta che della domanda con pari professionalità e tecnicità.

Con sede a Parigi e New York, Equativ opera a livello globale con un team di oltre 550 persone e 20 diversi uffici. Equativ offre al mercato un proprio ad server indipendente, una SSP, strumenti per gli acquirenti e servizi media per adempiere alla promessa della tecnologia pubblicitaria.

Maggiori informazioni sono disponibili su Equativ.com.

Informazioni su Bridgepoint Development Capital (BDC)Con un team di 34 professionisti dell'investimento in Europa (di cui 12 a Parigi), Bridgepoint Development Capital (BDC) è uno dei pochi investitori a media capitalizzazione in grado di sostenere lo sviluppo internazionale di piccole e medie imprese attraverso i suoi nove uffici di investimento e team operativi con sede a New York, San Francisco e Shanghai. BDC investe tra i 40 e i 150 milioni di euro attraverso il suo ultimo fondo, BDC IV, istituito nel 2020.

Ad oggi il portafoglio di BDC è costituito da 8 società: Sotralu (2014), Anaveo (2015), PrivateSportShop ora gruppo Sportscape (2018), Cyrus e Sendinblue (2020), PlugIn Digital (2021), Cast e Cegos (2022).

Informazioni su BridgepointBridgepoint Group plc è un gestore di asset alternativi internazionali quotato in borsa e focalizzato sulle medie imprese. Con oltre 38 miliardi di euro di asset in gestione, la società conta quasi 200 investitori professionali che coprono sei settori (servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità, high tech e tecnologia) in Europa, Stati Uniti e Cina. Bridgepoint investe con quattro strategie distinte: Mid-cap, Smid-cap, Growth e Credit.

Il Gruppo è presente in Francia da oltre 35 anni, dove dispone di uno dei più grandi team di investimento e di una comprovata esperienza in operazioni di rilievo.

Maggiori informazioni sono disponibili su Bridgepoint - Home

*Fonte: eMarketer

