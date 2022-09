Equiduct lancia il trading di titoli azionari statunitensi su Apex

I titoli azionari statunitensi saranno scambiati in Euro e sottoposti a compensazione e regolamentati in Europa

LONDRA, 13 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, la piattaforma paneuropea focalizzata sul segmento retail, ha annunciato oggi il lancio del trading di titoli azionari statunitensi sulla piattaforma Apex, il servizio di Best Execution in borsa con zero commissioni di negoziazione per i broker al dettaglio. Oltre cinque milioni d'investitori retail con accesso ad Apex ora potranno investire in 21 titoli azionari USA altamente scambiati in borsa – tra cui Alphabet, Amazon, Meta e Tesla – tutti prezzati in Euro. Equiduct intende aiutare i broker a superare le sfide affrontate, fornendo accesso al segmento azionario statunitense.

Oggi la piattaforma offre Best Execution, senza commissioni, su un mercato regolamentato europeo, per i principali titoli azionari statunitensi, utilizzando l'infrastruttura post-negoziazione europea. L'obiettivo è quello di fornire un accesso "plug and play" ai broker retail europei. Questa è solo la prima di diverse espansioni previste per il servizio offerto da Apex entro la fine del 2022, di certo una grande notizia per gli investitori europei che cercano modalità efficienti per investire nel segmento azionario internazionale, riducendo costi e rischi.

Un'ulteriore espansione è prevista nel 2023, compreso l'ampliamento dell'universo azionario disponibile e la possibilità di negoziare in Dollari USA. Si tratta di uno sviluppo significativo dell'impegno di Equiduct per offrire a un numero sempre più ampio d'investitori retail la possibilità di accedere in modo conveniente ai titoli azionari più negoziati.

Il lancio è supportato da due provider di liquidità: Optiver e Virtu Financial.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer di Equiduct, ha commentato: "In Equiduct, riteniamo sia importante ascoltare i broker e gli investitori finali per offrire loro ciò di cui hanno bisogno; c'è stata una forte domanda da parte dei clienti per l'accesso ai titoli "più caldi "negli Stati Uniti e siamo orgogliosi di poter fornire la Best Execution gratuitamente, in un momento in cui gli investitori vogliono ampliare i propri orizzonti d'investimento. Abbiamo compiuto un altro passo che ci porterà a diventare il "one-stop shop" più importante per il segmento retail in Europa!".

Andrew Meyer, Head of Cash Equity and ETF Trading di Optiver, ha commentato: "Siamo lieti di collaborare con Equiduct a questa nuova offerta. L'espansione in nuovi segmenti geografici è fondamentale per stimolare la partecipazione ai mercati finanziari europei e la popolarità dell'azionario statunitense tra gli investitori retail è ben nota. Non vediamo l'ora di fornire liquidità e di estendere ulteriormente il nostro già solido track record nel trading di titoli azionari cash".

David Furlong, CEO e Head of Trading di Virtu Financial, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di partecipare a questo nuovo lancio di Equiduct e di poter continuare ad aiutare i broker retail, così da soddisfare le loro esigenze di liquidità attraverso la nostra impronta globale. Virtu si impegna a rafforzare il settore attraverso l'aumento della concorrenza e della diversificazione".

I titoli azionari disponibili per il trading su Equiduct:

NOME ISIN Advanced Micro Devices US0079031078 Alibaba Group Holdings Ltd US01609W1027 Alphabet Class A US02079K3059 Alphabet Class C US02079K1079 Amazon.com Inc. US0231351067 Amgen Inc. US0311621009 Apple Inc. US0378331005 Barrick Gold Corp. CA0679011084 Caterpillar Inc. US1491231015 General Motors Co. US37045V1008 Gilead Sciences US3755581036 Intel Corp. US4581401001 Merck & Co. Inc. US58933Y1055 Meta Platforms US30303M1027 Micron Technology US5951121038 Microsoft Corp US5949181045 Netflix US64110L1061 Nvidia Corp US67066G1040 Starbucks Corp US8552441094 Tesla US88160R1014 TripAdvisor US8969452015

EquiductEquiduct è una piazza di negoziazione paneuropea innovativa e orientata al cliente, progettata per consentire ai broker retail e ai clienti istituzionali di ottenere la Best Execution nei titoli azionari e nei prodotti ETF più liquidi e frammentati in 11 mercati che coprono 16 tra i principali indici europei. Equiduct è un segmento di mercato di Börse Berlin, un operatore regolamentato ai sensi dell'articolo 44 della MiFID II. Börse Berlin è regolamentata dall'Autorità Competente Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde e la partecipazione al trading è disciplinata dalle normative tedesche ed europee.

Nel 2021 ha registrato un turnover di 77 miliardi di euro e un ADV (volume medio giornaliero) complessivo di 300 milioni di euro per l'anno, in crescita del 7% su base annua. In confronto, l'attività di trading nelle piazze europee è diminuita del 4% su base annua.

OptiverOptiver è un market maker globale con uffici ad Amsterdam, Londra, Chicago, Austin, Sydney, Shanghai, Hong Kong, Singapore e Taipei. Oltre trentacinque anni fa, ha iniziato l'attività come singolo trader sul floor della European Options Exchange di Amsterdam. Oggi Optiver è un fornitore leader di liquidità, con oltre 1.600 dipendenti negli uffici di tutto il mondo, uniti nell'impegno per migliorare il mercato attraverso prezzi competitivi, esecuzione e gestione approfondita del rischio. Poiché fornisce liquidità su più borse in tutto il mondo in vari strumenti finanziari, Optiver partecipa alla salvaguardia di mercati sani ed efficienti. Offre liquidità ai mercati finanziari utilizzando il proprio capitale, a suo rischio, negoziando una vasta gamma di prodotti: derivati quotati, titoli azionari cash, ETF, titoli obbligazionari e valute estere.

Virtu Financial, Inc.Virtu è una società leader nel settore dei servizi finanziari che sfrutta le tecnologie all'avanguardia per offrire servizi di esecuzione e dati, analisi e prodotti di connettività ai propri clienti e fornire liquidità ai mercati globali. Sfruttando la sua esperienza e infrastruttura nel mercato globale, Virtu fornisce una solida suite di prodotti che include offerte in esecuzione, fonti di liquidità, analisi e piattaforme multi-dealer neutrali per i broker nella tecnologia di workflow. L'offerta prodotti di Virtu consente ai clienti di negoziare in centinaia di sedi in oltre 50 Paesi e in più classi di attivi, tra cui titoli azionari globali, ETF, valute estere, future, reddito fisso e una miriade di altre commodity. Inoltre, la piattaforma di analisi multi-asset integrata di Virtu offre una gamma di servizi pre e post-negoziazione, prodotti sui dati e strumenti di compliance a cui i clienti si affidano per investire, negoziare e gestire il rischio nei mercati globali.