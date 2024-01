Erasmus+ per lo sport: pubblicate le prime scadenze per l’anno 2024

Sono online presso il sito del programma Erasmus+ della Commissione Europea le prime scadenze per le opportunità di finanziamento di progetti in ambito sportivo, riguardanti:

Mobility of staff in the field of sport, mirante a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sportive sostenendo la mobilità a fini di apprendimento del loro personale. L’obiettivo generale di questa azione è offrire al personale delle organizzazioni sportive, principalmente nel settore degli sport di base, l’opportunità di migliorare le proprie competenze e qualifiche e di acquisire nuove abilità attraverso la mobilità a fini di apprendimento trascorrendo un periodo all’estero, contribuendo in tal modo allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità delle organizzazioni sportive. DEADLINE: 20 febbraio alle ore 12,00.

Capacity building in the field of sport, ossia progetti di cooperazione internazionale basati su partenariati multilaterali tra organizzazioni attive nel campo dello sport nel Programma e paesi terzi non associati al Programma che mirano a sostenere le attività e le politiche sportive come veicolo per promuovere valori e come strumento educativo per promuovere lo sviluppo personale e sociale degli individui e costruire comunità più coese. DEADLINE: 5 marzo 2024 alle ore 17,00.

Not-for-profit European sport events, mirati a sostenere l’organizzazione di eventi sportivi di dimensione europea nei settori del volontariato nello sport, dell’inclusione sociale attraverso lo sport, della lotta alla discriminazione nello sport, compresa la parità di genere, nonché a incoraggiare la partecipazione allo sport e all’attività fisica. DEADLINE: 5 marzo 2024 alle ore 17,00.

Cooperation partnerships, il cui obiettivo principale è consentire alle organizzazioni di aumentare la qualità e la pertinenza delle loro attività, di sviluppare e rafforzare le loro reti di partner, di aumentare la loro capacità di operare congiuntamente a livello transnazionale, promuovendo l’internazionalizzazione delle loro attività e la condivisione e il confronto di idee. DEADLINE: 5 marzo 2024 alle ore 17,00.

Small-scale cooperation partnerships, mirate ad ampliare l’accesso al programma agli attori e alle persone su piccola scala che sono difficili da raggiungere nei settori dell’istruzione scolastica, dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale, della gioventù e dello sport. DEADLINE: 5 marzo 2024 alle ore 17,00.

Per le azioni di “Mobility of staff in the field of sport” l’ente designato per la gestione delle attività relative all’azione KA-182 è l’Agenzia Italiana per la Gioventù (https://agenziagioventu.gov.it/ )

È possibile candidarsi online tramite il portale Finanziamenti e Gare della Commissione Europea:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/funding?facets.field_eac_topics=19

