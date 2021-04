Erdogan lascia von der Leyen senza sedia, la Turchia si difende

Erdogan ha lasciato von der Leyen senza sedia? "Ci sono accuse ingiuste nei confronti della Turchia", che durante la visita del presidente del Consiglio europeo e della presidente della Commissione europea ha invece "rispettato il protocollo" e "accolto le richieste" degli europei in tal senso. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a proposito del caso che si è aperto durante i colloqui ad Ankara tra il presidente turco e Charles Michel, uno accanto all'altro su sedie dorate, e Ursula von der Leyen, rimasta in piedi in attesa di trovare posto su un divano davanti a Cavusoglu.

"Non è la prima volta che la Turchia riceve ospiti - ha detto il capo della diplomazia turca in dichiarazioni riportate dal Daily Sabah - Il protocollo che viene seguito durante gli incontri in Turchia è il protocollo internazionale". Cavusoglu ha insistito sulla "ospitalità turca", che - ha rivendicato durante una conferenza stampa con l'omologo del Kuwait, Sheikh Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah - "è nota in tutto il mondo" e ha sostenuto che siano state "accolte le richieste della parte europea". "Questo significa che la disposizione dei posti a sedere è stata definita sulla base delle loro indicazioni", ha aggiunto, facendo riferimento a un incontro tra "i nostri responsabili del protocollo".