Erdogan: "No a Finlandia e Svezia nella Nato"

Per il presidente turco "i due Paesi scandinavi sono guest house per terroristi"

La Turchia, Paese Nato, "non è favorevole" a Finlandia e Svezia nell'Alleanza, mentre i due Paesi appaiono sempre più vicini all'adesione. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi riguardo Svezia e Finlandia, ma non abbiamo un'opinione favorevole", ha detto Erdogan in dichiarazioni riportate da Hurriyet.

"Non abbiamo un'opinione positiva", ha insistito parlando con i giornalisti dopo le preghiere del venerdì a Istanbul. "I Paesi scandinavi - ha aggiunto, stando al Daily Sabah - sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche".