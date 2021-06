Eriksen sorride dopo il malore: "Sto bene, grazie a tutti"

Il post su Instagram del danese: "Devo ancora fare degli esami in ospedale ma mi sento bene, date le circostanze"

Christian Eriksen sorride dal letto dell'ospedale e, dopo la paura per il malore che lo ha colpito durante il match contro la Finlandia a Euro 2020, assicura: "Sto bene". Il giocatore dell'Inter pubblica su Instagram la sua prima foto dall'ospedale di Copenaghen dove è ricoverato da sabato.

"Ciao a tutti, grazie mille per i vostri affettuosi ed emozionanti messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia", si legge nel messaggio di Eriksen, abbinato allo scatto che lo ritrae stanco ma sorridente e con il pollice alzato.

"Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene -assicura Eriksen-. Adesso tiferò per i compagni della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutti noi, vi auguro il meglio, Christian".

Il suo post è stato pubblicato anche dalla Dbu, la Federcalcio danese, sui propri canali social.