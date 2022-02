Ermal Meta positivo: "Nonostante terza dose sono stato male"

"Spero di ritornare in forma il prima possibile"

"Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male". A comunicarlo ai fan è Ermal Meta, che in un post su Twitter pubblica, insieme all'annuncio, la foto con i risultati dei test che certificano la sua positività al Covid. "Adesso sono in ripresa -aggiunge l'artista- Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto. Ermal".