Ermanno Scervino cita Ava Gardner: "Così parliamo ai giovani"

Per la prossima stagione autunno-inverno il marchio parte dalla leggendaria attrice per disegnare il guardaroba della sua donna contemporanea

Costruzioni scultoree alternate a trasparenze e morbidezze. Un invito a scoprirsi, a mostrare qualcosa di sé ma anche una celebrazione della bellezza emancipata e raffinata. Per la prossima stagione autunno-inverno Ermanno Scervino parte dalla leggendaria attrice Ava Gardner per disegnare il guardaroba della sua donna contemporanea. “Era un’icona del cinema hollywoodiano - racconta nel backstage lo stilista Ermanno Daelli - e mi piaceva l’idea di portare in passerella qualcosa di quell’epoca, affinché anche i giovani di oggi capissero quella femminilità ed eleganza”.

In passerella i codici della maison ci sono tutti: dai completi sartoriali maschili alle giacche con il punto vita segnato, fino alle lavorazioni in pizzo e alle chiusure corsetto. Non manca il reggiseno a proiettile reso famoso da Ava Gardner, i microabiti senza spalline in double di lana, i trench di pelle, gli shorts e gli elementi dello sportswear cari a Ermanno Scervino, come i parka oversize e i cappucci foderati in lana, che si fanno largo in passerella tra montoni corti o lunghi. Tra i pezzi chiave il cappotto lunghissimo bianco in lana, soffice come una piuma.

Lato colori la collezione spazia dal burro e cipria al verde lime e rosso rubino, fino al denim del tailleur over e tocchi sparkling. Perché Ava Gardner? “Tempo fa parlai con una costumista a Cinecittà e mi disse che tra le attrici Ava Gardner era la più bella - confessa lo stilista -. Così, io che amo il cinema, ho voluto ricreare le stesse silhouette: quei punti vita, quella grazia, quella femminilità in modo che potesse arrivare anche ai giovani”. Missione compiuta. (di Federica Mochi)