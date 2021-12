L'Eroica 2022, in poche ore raggiunte le 4.000 iscrizioni

Aperte il 9 dicembre, le iscrizioni all'Eroica 2022, la 25ma edizione della gara delle bici d'epoca su strade in buona parte sterrate, hanno visto una vera corsa all'accaparramento dei posti: oltre 4.000 le iscrizioni alla data di ieri. "La prima tranche di iscrizioni standard 'solo L'Eroica' era di 4000 iscrizioni e sono state raggiunte subito -dice all'Adnkronos il responsabile della comunicazione, Livio Iacovella-. Poi a gennaio partiranno le iscrizioni in abbinamento con altri eventi. Di sicuro supereremo gli 8000 come sempre".

"Un successo travolgente – dice Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, responsabile dell’organizzazione – l’affetto che il popolo dell’Eroica mostra verso l’evento è davvero straordinario. Ci arrivano iscrizioni da tutto il mondo nonostante si sia ancora in pandemia. La gente avverte un gran bisogno di Eroica, dei suoi valori e dei bei sentimenti che suscita ogni anno. Quella del 2022 sarà un anno a dir poco speciale perché sarà la venticinquesima edizione. Stiamo progettando tantissimi eventi dedicati a celebrare soprattutto i valori alla base del successo di Eroica, sia in Italia che nel mondo". "Abbiamo un polso perenne per sentire il battito del cuore della nostra gente -aggiunge chi l'Eroica l'ha inventata, Giancarlo Brocci-. Fa comunque piacere ritrovarlo così pronto, in un periodo tanto incerto, a rispondere all'apertura delle iscrizioni, segno dell'affetto senza confini che circonda L'Eroica. Un bel modo per augurarsi buone feste".

La venticinquesima edizione de L’Eroica è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre nella formula tanto piaciuta quest’anno. Sabato saranno di scena i ciclisti dei tre percorsi più impegnativi: il percorso lungo di km 209, quello eroico per eccellenza, il percorso Crete senesi di km 135, il percorso Val d’Arbia di km 106. Sono i percorsi del buio pesto di Gaiole in Chianti e del Castello di Brolio fino all’alba che sorge sulla città di Siena che anche stavolta sarà protagonista del viaggio. Domenica sono in programma il percorso Gallo nero di km 81 e il percorso Valle del Chianti di km 46; sono i percorsi circoscritti nel Chianti, da affrontare comunque con un buon allenamento base.

Per partecipare a L’Eroica è d’obbligo munirsi di bicicletta d’acciaio costruita prima del 1987 con tre caratteristiche di base: fili dei freni esterni, cambio al tubo obliquo, pedali liberi o con le gabbiette. Non è da trascurare l’abbigliamento: maglie e pantaloncini di lana.