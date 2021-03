Esame avvocato 2021: come sarà, le news

Roma, 12 mar. (Adnkronos)

Due prove orali per l'esame da avvocato nel 2021. Candidato nella sede d’esame. Commissione da remoto e una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova. Molte più sottocommissioni. Il Consiglio dei Ministri - rende noto il ministero della Giustizia - ha approvato il decreto-legge che stabilisce le modalità di svolgimento della prossima sessione dell’esame di Stato, per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza sanitaria da covid-19. Il provvedimento è ora sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica. La data di inizio delle prove sarà indicata in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo dl.

Le nuove modalità d’esame - valide esclusivamente per l’anno in corso - sono frutto di un dialogo costante tra Ministero della Giustizia e Consiglio nazionale forense, per elaborare una soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame senza ulteriori rinvii, ma garantendo comunque una selezione ed una effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio.

Le sottocommissioni passeranno da 94 – quante erano nel 2019, composte da 10 membri ciascuna - a 250, con 6 membri (tre titolari e tre supplenti). In caso di necessità, poi, si potranno dividere in ulteriori sottocommissioni da 3 membri, che diventerebbero quindi 500 in totale.

Secondo proiezioni del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, ogni sottocommissione da tre membri avrebbe complessivamente 52 candidati da esaminare in totale. Una commissione da sei membri – invece - avrebbe in carico 104 candidati. Il decentramento logistico e la digitalizzazione - fa sapere il ministero - contribuiranno, peraltro, a fronteggiare il carico di lavoro in tempi ragionevoli, insieme alla possibilità di attingere personale amministrativo anche da altre pubbliche amministrazioni, diverse dall’ambito della Giustizia.