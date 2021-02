Esame avvocato, ipotesi solo prove orali: chiesto parere Cts

(Adnkronos)

Esame da avvocato, la ministra della giustizia Marta Cartabia ha chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico sulla possibilità di fare svolgere in sicurezza le prove scritte. In attesa del parere, al ministero si studiano ipotesi di un esame orale sostitutivo e ‘rinforzato’. All’esame per l’abilitazione alla professione forense, in programma dal 13 al 15 aprile, è prevista la partecipazione di circa 26mila candidati.