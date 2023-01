ESAOTE S.p.A. sale a bordo di "The Ocean Race, Genova the Grand Finale".

GENOVA, 16 gennaio 2023/PRNewswire/ -- Esaote, azienda leader nel settore biomedicale - ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e Information Technology per la sanità – è Supporter di "The Ocean Race, Genova the Grand Finale", evento grazie al quale parteciperà al giro del mondo a vela e sarà protagonista nella tappa finale di arrivo, dal 24 giugno al 2 luglio 2023.

Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria regata oceanica di sempre, partita da Alicante domenica, arriverà per la prima volta in 50 anni di storia, in Italia a Genova, dopo 32.000 miglia e sei tappe.

"Per Esaote è stato naturale ritrovarsi nei valori che hanno spinto Genova a impegnarsi e diventare protagonista di questa incredibile regata che da 50 anni si svolge intorno al globo coniugando il mondo dello sport, della sostenibilità e dell'eccellenza tecnologica" – ha dichiarato Franco Fontana, CEO di Esaote -. "Valori che sono parte di Esaote, azienda internazionale con sede a Genova. Ambasciatrice del made in Italy, impegnata per applicare le sue tecnologie alla medicina sportiva, Esaote è da sempre attenta alla sostenibilità, avendo aperto la strada a una diagnostica con alto grado di affidabilità ma con macchinari e strumenti versatili, accessibili e maggiormente sostenibili. Con questi messaggi siamo orgogliosi di partecipare a "The Ocean Race, Genova The Grand Finale" e far parte del suo viaggio intorno al mondo."

Genova the Grand Finaleaccoglierà le imbarcazioni dell'Ocean Race con un grande evento: dal 24 giugno al 2 luglio l'Ocean Live Park, allestito nel Waterfront di Genova, richiamerà sportivi, velisti e amanti del mare di tutta Italia. Qui saranno inoltre presentati ufficialmente i principi della Carta dei Diritti degli Oceani, consegnati poi all'Assemblea dell'ONU.

Inoltre Genova, già presente con il suo Padiglione ad Alicante-Spagna, promuoverà le eccellenze del territorio e del "Made in Italy" negli Ocean Live Park di CapeTown-Sudafrica (7-26/02), Itajaí-Brasile (1-23/04), Newport-USA (10-21/05), Aarhus-Danimarca (30-05/08-06), L'Aja-Paesi Bassi (11-15/06).

Esaote

Il Gruppo Esaote, da oltre 40 anni è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente 1.280 persone. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

