Escalation variante Gryphon: FFP2 riutilizzabili per scongiurare nuovo lock down e tutelare l’ambiente

Milano, 30 Dicembre 2022 - L'aumento dei casi di COVID-19 in Cina ha causato preoccupazione anche in Italia, che ha deciso di riprendere l'obbligo di sottoporsi a tamponi per i viaggiatori in arrivo dal Paese asiatico, attraverso un'ordinanza del ministro della Salute Orazio Schillaci.

Secondo la società di ricerca britannica Airfinity, ci sono attualmente oltre un milione di nuovi casi in Cina. Altri Paesi, come gli Stati Uniti, l'India, il Giappone, la Malesia e Taiwan, hanno introdotto l'obbligo di tamponi per i viaggiatori in arrivo dalla Cina.

La Commissione europea ha convocato per il giorno successivo una riunione del Comitato UE per la Sicurezza Sanitaria “per discutere con gli Stati membri e le agenzie europee le possibili misure per un approccio coordinato”.

Mascherine FFP2 per contenere i contagi in Italia

Un possibile ritorno, anche se momentaneo, all’utilizzo di misure anti COVID efficaci, come l’utilizzo di mascherine FFP2 certificate, potrebbe ora essere più vicino. Le nuove varianti stanno infatti destando preoccupazione.

In particolare, la variante Gryphon, nata dalla ricombinazione di due sottovarianti di Omicron (BA.2.1 e BA.2.1), sta causando un'escalation preoccupante in molti Paesi in tutto il mondo. Secondo gli esperti, questa variante sembra avere una maggiore capacità di replicarsi e potrebbe sfuggire ai vaccini attualmente disponibili.

In Italia ci sono preoccupazioni per il fatto che il COVID-19 possa tornare a diffondersi pesantemente, soprattutto alla luce del fatto che molti arrivi a Malpensa sono risultati positivi al virus. Oltretutto, in questo periodo dell'anno ci troviamo nel mezzo di una "tripledemia", ovvero una situazione in cui il COVID-19 convive con l'influenza e il virus sinciziale respiratorio, che colpisce soprattutto i bambini. In molte regioni di Italia poi gli elevati tassi di inquinamento dell’aria rendono il nostro sistema respiratorio più vulnerabile, come già evidenziato da molti studi.

Indossare mascherine FFP2 certificate, appositamente testate per offrire una protezione respiratoria elevata contro le particelle presenti nell'aria, compresi virus, batteri e altri agenti inquinanti, potrebbe contribuire a contenere i contagi, soprattutto se utilizzate insieme ad altre misure di prevenzione.

