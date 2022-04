Esce 'Il Ladro di libri', la spy story di Agente Italiano ispirata a vicenda Bernardini

Il più grande giallo editoriale della storia, liberamente ispirato alla vicenda di Filippo Bernardini, il celebre ladro di manoscritti che per i suoi colpi aveva usato più di 160 false identità. E' 'Il Ladro di libri', il nuovo romanzo in uscita per Compagnia editoriale Aliberti di Agente Italiano, uno pseudonimo dietro il quale si nasconde un gruppo di professionisti italiani e stranieri di varia estrazione, tra i quali giornalisti d'inchiesta, politologi, scrittori, ricercatori e semiologi.

Per conto di chi e per quali motivi ha agito il Ladro di libri? Perché cerca di impossessarsi dei manoscritti di grandi autori contemporanei e di esordienti sconosciuti? Agente Italiano, grazie alle sue fonti privilegiate, propone un'ipotesi estrema, sulle tracce di una vera spy story fra Gutenberg e l'Intelligenza Artificiale. Il romanzo simultaneo, che racconta fatti veri proprio mentre accadono, si serve anche della fiction come unico modo che permette di arrivare, paradossalmente, a un'ipotesi di verità.

Nella realtà, il 29enne Filippo Berardini, arrestato dall'Fbi il 5 gennaio scorso all'aeroporto Jfk di New York subito dopo l'atterraggio del suo aereo, era un coordinatore all’ufficio diritti del colosso editoriale Simon & Schuster Uk che rubava via mail manoscritti non ancora pubblicati. Una storia impressionate, ricostruita dal New York Times e raccontata nel libro di Agente Italiano, in cui Berardini usando false identità, indossava virtualmente (i furti avvenivano via mail) i panni di professionisti dell’editoria e prendeva di mira autori, editori, agenti e scout letterari che potevano avere in mano bozze di romanzi e altri libri.

Secondo i rapporti dell'Fbi, che lo ha arrestato con l'accusa di frode telematica e furto di identità aggravato, Bernardini avrebbe raggirato personaggi del calibro della poetessa canadese Margaret Atwood, della scrittrice irlandese Sally Rooney, dell'attore, scrittore e regista statunitense Ethan Hawke e molti altri. 'Il Ladro di Libri' fa rivivere con grande capacità narrativa e attraverso la fiction questo giallo editoriale iniziato nel 2016 con le caratteristiche di un vero e proprio intrigo internazionale.