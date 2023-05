Esce 'Lo sport e la cultura' di Riccardo Bucella

Si intitola "Lo sport e la cultura: strumenti per migliorare il benessere sociale", il saggio di Riccardo Bucella pubblicato da Rubbettino che, come sottolinea il sottotitolo, si sofferma su "L’importanza degli investimenti pubblici".

l libro rileva come lo sport e la cultura siano strumenti importanti per la crescita di una persona e come possano aiutare i rapporti sociali migliorando complessivamente il benessere sociale. I dati evidenziati nel volume mostrano quanto lavoro ancora ci sia da fare per raggiungere l’obiettivo di creare delle “Infrastrutture sociali”, come ad esempio con il progetto “Sportnovemuse”, adeguate ai bisogni di una società in continua trasformazione. In particolare, per aiutare l’anello debole della catena, si indica dove intervenire per poter colmare queste rilevanti lacune, mostrando l’importanza dello sport sia dal punto di vista culturale che dei valori che è in grado di trasmettere. Sport e cultura sono due importanti strumenti che permettono di conoscere noi stessi per dare un senso alla vita in armonia con il prossimo e con la natura.

L'autore Riccardo Bucella lavora presso il Servizio Sviluppo Sostenibile e Studi dell’Istituto per il Credito Sportivo. Laureato in Economia all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato presso varie società di consulenza in qualità di economista junior. Ha partecipato a numerose commissioni tecniche e a gruppi di studio sull’impiantistica sportiva e sul marketing sportivo. Nel mese di luglio del 2022 ha presentato un lavoro sul Pil dello Sport con la collaborazione del prof. Giorgio Alleva.