Esche di qualità per il carpfishing: la sfida di BOILHAZE™

Advanced Baits lancia BOILHAZE™, lo store on line che vende esche e pasture per il carpfishing dai risultati sorprendenti.

“Nell’Unione Europea la pesca è diventata complessivamente più sostenibile”. Lo ha dichiarato ufficialmente la Commissione Europea nella comunicazione Sustainable fishing in the EU: state of play and orientation for 2024.

“Sono sempre più numerosi, in particolare nel settore del carpfishing, i pescatori sportivi mossi dalla passione per una pesca che salvaguardi l’ambiente. È per questo che è ormai centrale il rispetto delle regolamentazioni che sovrintendono alla loro attività”. È quanto dichiarato da Andrea Parma, titolare insieme a Simone Muratori di Advanced Baits, azienda specializzata nella produzione di esche di elevata qualità che dal 2021, con uno store on line, ha lanciato il brand BOILHAZE™. “Il nostro è il primo mangimificio regolamentato d’Italia, destinato alla produzione di esche per la pesca sportiva, nato nel rispetto dei Regolamenti (CE) n. 1069/2009, 183/2005, 183/2005. 767/2009 e HACCP. Le esche BOILHAZE™, infatti, salvaguardano in toto sia l’animale che le acque perché contengono solo materie prime di qualità: farine di cereali e animali selezionate, additivi scelti nel rispetto della regolamentazione imposta e soprattutto uova intere in polvere pastorizzate del tutto prive di cariche batteriche”, prosegue il titolare. Le formule sono redatte dal Dott. Michele Viganò, laureato in medicina veterinaria e nutrizione animale.

Non solo dunque esche appetitose e attrattive ma soprattutto sicure perché a misura delle necessità nutrizionali del pesce. Le boilies BOILHAZE™, a tutela della sostenibilità ittica, si presentano come vere e proprie palline dai colori naturali e dalle altissime proprietà organolettiche che si distinguono in: Top boilies, Fast boilies e Pop-ups. Sfere nutritive utilizzate rispettivamente per pescare, pasturare o innescare che possono essere ulteriormente ottimizzate in termini di attrattività visiva, gustativa ed olfattiva, con l’utilizzo di due specifici deep liquidi: Slimehaze™ e il Bombhaze™.

“Siamo mossi dall’amore e il rispetto degli animali, è anche per questo che forniamo consulenza nutrizionale per tutti gli animali d’allevamento, sia nello specifico settore dell’acquacoltura che nelle altre tipologie di allevamenti zootecnici”, conclude l’esperto e titolare Andrea Parma.

Grazie a consolidate partnership con aziende leader nel settore, di caratura internazionale e specializzate nella produzione di additivi con precise caratteristiche nutrizionali, queste esche sostenibili si potrebbero allora definire dei veri e propri “piatti gourmet” che non solo stimolano le carpe a cibarsi ma le invitano anche a tornare, facilitandone la cattura.

Un’eccellenza Made in Italy nel settore del carpfishing e della pesca sportiva quella del brand BOILHAZE™ che si è prefissato la priorità di rispettare la fauna ittica, prevenendo ogni forma di inquinamento acquatico, compreso l’inquinamento delle sostanze nutritive.

