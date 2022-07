Escherichia coli, divieti balneazione in 22 spiagge Emilia Romagna: la lista

Per la presenza del batterio escherichia coli oltre i limiti in mare, restano i divieti temporanei di balneazione in 22 tratti della costa dell'Emilia Romagna, mentre sono rientrati nei limiti le acque davanti a sei tratti di costa. I campioni aggiuntivi eseguiti ieri nelle acque di balneazione risultate non conformi ai limiti di legge nel corso dei campionamenti programmati del 26 luglio, hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi per 6 tratti.

Le acque tornate idonee alla balneazione, fa sapere Arpae Emilia-Romagna, sono quindi le seguenti: Cervia Pinarella (Comune di Cervia), Bellaria - Foce Vena 2 (Comune di Bellaria Igea Marina), Bellaria - Foce Uso 100m S (Comune di Bellaria Igea Marina), Bellaria - Pedrera Grande N (Comune di Bellaria Igea Marina), Torre Pedrera - Pedrera Grande Sud (Comune di Rimini), Viserbella - La Turchia (Comune di Rimini). "Sono ancora in corso i campionamenti aggiuntivi nelle restanti acque di balneazione, al fine di verificare il rientro nei limiti di legge dei parametri batteriologici risultati non conformi", conclude.