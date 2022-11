Escursionista soccorso con amico sulla Majella, morto nella notte

È morto questa mattina uno dei due giovani recuperati ieri sera, nella tormenta di neve, sulle montagne abruzzesi. E' un 34enne della provincia di Roma. I due erano rimasti bloccati in prossimità del bivacco Fusco, nel Parco nazionale della Majella, a quota 2.455 metri, in territorio di Pennapiedimonte (Ch) e, in serata, tra vento e bufera, erano stati raggiunti e portati a valle dalle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico partite dalla stazione di Penne e di Chieti.

La richiesta di aiuto era arrivata nel tardo pomeriggio, quando uno dei due ragazzi era scivolato, riportando fratture agli arti inferiori. Le avverse condizioni meteorologiche e il buio avevano reso più complesse le attività di recupero. Uno dei due ragazzi, quello ferito, era stato subito imbarellato: aveva già un principio di ipotermia e durante il trasporto a valle aveva avuto un arresto cardiaco. I soccorritori erano riusciti a salvarlo, ma è deceduto stamane all'ospedale di Chieti dove era stato ricoverato.