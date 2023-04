Esercito, per 162° anniversario "villaggio" con tante attività a Piazza del Popolo

Giovedì 4 maggio alle ore 10:00 avrà luogo la cerimonia del 162° anniversario di costituzione dell’Esercito, che si terrà presso Piazza del Popolo in Roma, alla presenza delle più alte cariche. Nel corso dell’evento saranno eseguite dimostrazioni dinamiche svolte da componenti dell’Esercito ad alta specializzazione. A 162 anni dalla sua costituzione, l’Esercito Italiano ha organizzato una serie di eventi celebrativi con lo scopo di "consolidare la già forte vicinanza della Forza Armata alla popolazione: un volto rassicurante dello Stato".

Fra questi, ci sono le attività del 'Villaggio Esercito' in Piazza del Popolo a Roma, iniziate ieri e che culmineranno il 4 maggio con la cerimonia militare e il saggio ginnico dei bersaglieri. In una delle cornici più belle della “Città Eterna”, si avrà l’opportunità di conoscere meglio l’Esercito che offrirà agli intervenuti la possibilità di partecipare a tantissime divertenti attività interattive. Nella fattispecie, si troveranno in piazza: parete di arrampicata di roccia, percorso military fitness Folgore; simulatore di volo “Rolfo” dell’Aviazione dell’Esercito, simulatore di moto, simulatore di tiro biathlon, stand dimostrativo con striscia addestrativa per ricerca ordigni ed esplosivi e robot Counter-Improvised Explosive Devices, simulatore Live and Virtual Station Training VBS-3, mezzi in mostra statica.

Il Villaggio è completato da stand promozionali, info team e arricchito dalla musica di Radio Esercito. Inoltre, nei pomeriggi fino al 2 maggio, sarà possibile assistere alle esibizioni di quattro differenti bande dell’Esercito lungo un percorso che si snoda fra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna.