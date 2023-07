ESG, quale sostegno per le piccole e medie imprese?

Le piccole e medie imprese costituiscono il 90% delle imprese a livello globale, creano due posti di lavoro su tre in tutto il mondo, sostengono il benessere di oltre due miliardi di persone e sono indispensabili per il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento globali.

Nonostante il loro enorme impatto, molti non sono ancora pienamente impegnati su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG). È facile capire perché. L'UE, ad esempio, classifica le piccole imprese come quelle con 11-49 persone e ricavi inferiori a 10 milioni di euro all'anno. Un'azienda di medie dimensioni ha 50-249 persone e ricavi annuali fino a 50 milioni di euro. Mancanza di conoscenze e risorse sono i fattori che non permettono a queste imprese di impegnarsi a sufficienza nello sviluppo sostenibile.

Ma come è possibile aiutare le PMI ad abbracciare gli ESG?

Secondo il World Economic Forum, spetta alle aziende più grandi e consolidate coinvolgerle nelle catene del valore sostenibile, fornendo know-how e tecnologie. Un esempio può essere la piattaforma digitale Open-es, dove le aziende possano imparare a misurare e segnalare i loro dati di sostenibilità in modo comparabile e condivisibile, sviluppando così nuove partnership: ad oggi, più di 4.000 aziende di 76 paesi hanno aderito e l'80% sono PMI.

Anche Ikea aiuta le PMI ad accedere alle energie rinnovabili negoziando contratti di energia pulita con gruppi di acquisto solidale. Ikea si aspetta che tutti i suoi fornitori firmino un codice di condotta che prende spunto dai 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite. Ciò stabilisce chiare aspettative per le condizioni ambientali, sociali e di lavoro, nonché per il benessere degli animali.