Eso Recycling, le sneakers trasformate in piste di atletica

La società benefit di Riccione Eso Recycling, nata dall’esperienza ventennale di Eso e specializzata in trasporto, riciclo e 'rivitalizzazione' dei rifiuti, cerca finanziamenti per la realizzazione del suo primo impianto di proprietà per l’upcycling, che sorgerà a Tolentino (Macerata) e che farà da apripista a dieci strutture da inaugurare entro il 2026. È appena partita su CrowdFundMe, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt), la campagna di equity crowdfunding della società.

Con le sue due linee di business, Eso Recycling eroga servizi di raccolta e riciclo di abbigliamento e articoli sportivi (in prevalenza scarpe da running/sneakers, palline da tennis e copertoni e camere d’aria di biciclette) e da lavoro con l’iniziativa Back to work (scarpe antinfortunistiche, guanti, abbigliamento da lavoro), creando nuovi prodotti in gomma, fra cui parchi giochi, piste di atletica, accessori per la casa e arredamento. La particolarità dell’azienda è che va oltre la generazione di materia prima seconda, immettendo sul mercato oggetti e progetti finiti, come aree giochi, giardini, gadget.