Oltre 4 italiani su 10 quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. E' quanto emerge da un'indagine Coldiretti/Ixè

Weekend da bollino nero per il traffico intenso dell’estate 2021 con oltre 4 italiani adulti su 10 (41%) che quest’anno hanno scelto il mese di agosto per andare in vacanza. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in occasione del primo fine settimana di grande esodo di agosto.